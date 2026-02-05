Menor afirma que el Govern reforçarà els cursos de català davant la regularització de migrants

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat aquest dijous que es reforçaran els cursos de català davant el procés de regularització de migrants promogut pel Govern central.
"Per a nosaltres la llengua és cabdal, pensem que és una eina d'integració molt important i estem fent una coordinació interdepartamental", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, amb departaments com els de Política Lingüística i Exteriors.
Ha explicat que el Govern també tindrà "molta coordinació" amb els consolats i amb el món local perquè, segons ella, seran la porta d'entrada de molta informació.
"Els moviments migratoris són consubstancials a l'ésser humà, han existit en totes les etapes de la història. Hi ha dues maneres de fer-hi front, com fan els EUA, que no és el nostre model, o a través de processos de regularització que atorguin drets de ciutadania", ha dit.
Ha assegurat que el Govern vol generar "moltíssima" informació per evitar el frau ja que, segons ella, aquests processos de regularització massius també són una porta oberta a persones que se'n volen aprofitar.