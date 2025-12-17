Menor acusa el PP de "negar i menysprear" el feminisme i creu que no poden donar lliçons

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha acusat el PP de "negar i menysprear" el feminisme, per la qual cosa considera que no poden donar lliçons sobre aquest tema.
Ho ha manifestat en la sessió de control en el ple del Parlament després que la diputada del PP Lorena Roldán hagi criticat la gestió del PSOE dels casos de presumpte assetjament sexual en el seu partit: "Fa anys que assenten càtedres sobre el feminisme mentre aquests senyors anaven per aquí assetjant les seves companyes i repartint-se prostitutes com si fossin cromos".
"El dia que vostès acreditin tenir un full de ruta que representi tan sols el 10% del que ha representat aquest partit per al dret de les dones vinguin a donar lliçons", ha replicat Menor, que opina que el PP retalla en polítiques feministes quan governa i utilitza les víctimes com una arma política sense aportar solucions.
Per Menor, els casos que s'han destapat en el PSOE sobre presumpte assetjament sexual són "intolerables, condemnables i no tenen cap tipus de justificació", i ha afegit que per posar fi a aquests casos cal combatre el masclisme i no negar-lo.
"UNA PROPOSTA EN POSITIU"
D'altra banda, en resposta a una altra pregunta del portaveu parlamentari del PP, Juan Fernández, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als populars que aquest Nadal i Any Nou portin "ni que sigui una proposta en positiu" de la seva formació.
"Els ho agrairem des del Govern, els ho agrairà aquesta cambra i crec que els ho agrairan els ciutadans de Catalunya i també els seus electors", ha sostingut el conseller.
Ho ha dit després que Fernández hagi afirmat que el d'Illa és "un govern sense rumb i sense autoritat política" i hagi retret la falta de pressupostos del 2026.