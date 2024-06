Mendiluce (Anticipa-Aliseda) defensa mobilitzar sòl privat per desenvolupar habitatge social

El Govern central i el sector privat defensen col·laborar per desenvolupar la llei d'habitatge



MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El CEO d'Anticipa-Aliseda, Eduard Mendiluce, ha defensat aquest dimecres la mobilització del sòl privat per desenvolupar habitatge social per solucionar el dèficit d'aquest tipus d'habitatge a Espanya i els problemes d'accessibilitat dels sectors més desfavorits.

Així ho ha traslladat durant la clausura de la XXV Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, 'Ley de Vivienda un año después: avances y retos' celebrada a Madrid, en què representants del Govern central i del sector privat immobiliari han coincidit en la necessitat de col·laborar per aconseguir més eficàcia en la gestió que garanteixi l'accés a l'habitatge, posant el focus en el lloguer.

Mendiluce considera urgent "mobilitzar el parc de sòls privats; en el públic ja es fa, però és el que és i el problema és que no ens surten els números".

També ha fet una crida a mobilitzar el parc d'habitatge existent, buit i no buit; tot això, per solucionar els dos grans problemes: "La falta d'oferta i la sobrecàrrega en el pagament de l'habitatge, un eufemisme que amaga casos de vulnerabilitat", ja que ha recordat que el 45% dels lloguers generen problemes a les famílies, segons dades del Banc d'Espanya.

COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

Ha optat perquè els sectors públic i privat --"cal posar fi a la desconfiança mútua"-- s'asseguin a estudiar l'aplicació de la llei d'habitatge i garantir una seguretat jurídica que s'ha vist vulnerada pels canvis de criteri, diu, i assegura que el límit d'actualització dels lloguers que ha proposat l'INE "és una oportunitat".

Una tramitació legislativa ràpida, un pla d'habitatge, suport pressupostari i incentius fiscals per als promotors són les mesures que s'han d'aplicar, segons Mendiluce.

CARMINA GANYET

La sessió ha començat amb la benvinguda de la presidenta del Club Inmobiliario Esade Alumni i directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet, que atribueix el dèficit d'habitatge a Espanya --xifrat en un milió d'habitatges-- a "polítiques inconnexes, oscil·lacions en la regulació, una visió a curt termini i una despesa pública baixa".

Ha celebrat la creació d'un Ministeri d'Habitatge i d'una nova llei per garantir l'accés a l'habitatge digne, "però aquesta llei descarrega molt en el sector privat costos importants, i hi ha mesures que no assoliran l'equitat; generaran un efecte contrari".

Per això, ha defensat "una mirada llarga i estable: això no va de regular a quatre anys, sinó d'un pla a llarg termini ambiciós".

ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA

La introducció ha estat a càrrec del vicepresident de la CEOE i Chairman of the Board Rothschild & Co Spain, Íñigo Fernández de Mesa, que, després d'analitzar la situació econòmica internacional, s'ha referit a les perspectives del sector immobiliari espanyol, que a parer seu són positives.

"Encara no pugen els visats, però el consum privat es pot capgirar gràcies a la baixada dels tipus i l'estalvi. Hi ha la necessitat de fer nous habitatges per cobrir la demanda embassada que hi ha, per la qual cosa la despesa pública i recuperar els nivells de fa 15 anys és un factor fonamental", ha dit.

Fernández de Mesa considera que la llei d'habitatge presenta aspectes deficients, com la reserva del 30% a habitatge protegit que "fa poc rendible la promoció", i ha avisat que el lloguer social, pel qual s'ha apostat a la resta d'Europa "ha de ser desenvolupat per part del sector públic, però el privat també s'hi hauria d'implicar".

Després s'ha celebrat una taula rodona amb el sots-director general de Política i Ajuts a l'Habitatge del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Anselmo Menéndez; el director d'estudis de l'Instituto de Estudios Económicos (IEE), Carlos Ruiz, i la presidenta de l'Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza, moderats per la periodista d''El Confidencial' Ruth Ugalde.

CARLOS RUIZ

Ruiz (IEE) ha assegurat que la nova llei "no respon a les necessitats. Falta un foment de l'oferta i de la col·laboració públic-privada per afavorir l'accés de col·lectius vulnerables", i n'ha emmarcat l'aprovació en un excés de regulació que està tensionant els preus.

A parer seu, les mesures fonamentals són disposar de més sòl, millorar els processos de gestió i més coordinació de les diferents administracions, i ha apostat per afavorir un parc d'habitatge públic destinat al lloguer.

"Millorar l'eficiència de la despesa pública destinada a l'habitatge i la via de col·laboració públic-privada afavoririen que aquesta despesa fos més eficient", ha afegit.

HELENA BEUNZA

Per Beunza (Asval), "l'important ara és com es desenvolupa la llei i que existeixi col·laboració entre el sector privat amb les administracions", per la qual cosa ha demanat la representació de tots els agents en els òrgans de decisió.

Ha dit que la regulació, inspirada en les directrius europees, aposta per la transparència, però també considera necessari agilitzar els processos, més flexibilitat i tot el sòl públic a la disposició de les polítiques d'habitatge.

"No tenim un parc d'habitatge de lloguer assequible, a diferència d'altres països. Falta aquesta pota fonamental. Els avals de l'ICO són positius, però s'ha de generar aquest parc públic", ha dit.

ANSELMO MENÉNDEZ

Menéndez (Ministeri) també ha apostat per fórmules de col·laboració "que donin veu al sector" i ha defensat agilitzar la gestió perquè la concessió de visats sigui més ràpida.

També s'ha referit a la llei del sòl, que el Govern central va haver de retirar perquè no tenia una majoria parlamentària: "Esperem que la llei del sòl s'aprovi per disposar de més sòl amb garantia jurídica i gestió eficient, però no tot es resol en una hora", ha dit el sotsdirector de Política i Ajuts a l'Habitatge.

CATALUNYA

La regulació catalana també ha estat analitzada pels ponents, que han coincidit a qüestionar-ne l'eficiència.

La llei estatal estableix preus màxims i mínims a tot Espanya per a un habitatge a partir de les seves característiques, mentre que la Generalitat defensa un índex amb una xifra única, per la qual cosa al maig va presentar recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional contra el topall als lloguers aprovat pel Govern central.

Segons Anselmo Menéndez, la regulació catalana "és un error" perquè cal abordar aquests topalls de manera individualitzada i no generalitzar, mentre que Beunza (Asval) ha criticat una sobreregulació en la qual ha coincidit Ruiz (IEE).