Mena veu "més intel·ligent" aprovar els pressupostos amb l'aval dels Comuns i ERC

Els Comuns exigiran incloure en els comptes la igualtat horària en l'educació

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha afirmat que "seria més intel·ligent" que el Govern aprovi en el Consell Executiu els pressupostos de la Generalitat un cop compti amb l'aval dels Comuns i ERC, grups amb els quals va tancar els acords d'investidura.

En una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, ha apuntat que "les coses s'han de fer de la manera en què s'han de fer" i, en aquest sentit, espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho faci d'aquesta manera amb els comptes del 2025.

Ha apuntat que en la primera reunió que han mantingut amb el Govern per negociar els pressupostos els Comuns han situat com a prioritats l'habitatge i la fiscalitat turística, però també ha assenyalat la sanitat i l'educació pública "com un element fonamental".

Així, ha afirmat que el grup de Jéssica Albiach treballarà perquè els comptes incloguin la igualtat horària en l'educació pública i concertada, a més d'evitar la segregació econòmica respecte al menjador escolar i treballar en mesures per aplicar extraescolars públiques.

"El menjador escolar i també les extraescolars avui s'estan convertint en la principal font de desigualtat educativa que tenim en el nostre sistema, que segrega famílies per qüestions econòmiques", ha sostingut.

El portaveu ha assegurat que els Comuns treballaran perquè els comptes responguin "sí o sí" al trasllat de les mesures acordades en l'acord d'investidura als pressupostos.

Preguntat per la possibilitat d'incorporar-se al Govern, ha respost: "Estem centrats a complir aquests acords en forma de pressupostos i per a això estem negociant amb el PSC. El que passi en el futur serà fruit de si les confiances amb el govern Illa i amb el PSC es van construint o no".

HABITATGE I DPG

També ha valorat que la renda bàsica universal "és un programa necessari" que s'ha de fer compatible amb l'ingrés mínim vital, i ha dit que esperaran a conèixer les propostes del govern d'Illa en aquesta matèria per poder-les valorar.

Una altra de les qüestions prioritàries per als Comuns és l'habitatge, i Mena ha advertit que els Comuns no han "tirat la tovallola" respecte a la regulació dels lloguers de temporada.

En aquest sentit, ha avançat que el grup parlamentari està treballant en propostes sobre el dret a l'habitatge per al debat de política general (DPG) que se celebrarà al Parlament del 8 al 10 d'octubre.