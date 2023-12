Mena (comuns) veu "racistes i xenòfobes" les paraules de Feijóo sobre el verificador del PSOE i Junts

Aplaudeix la baixada de l'IRPF però avisa el Govern que la fiscalitat "s'ha d'acordar" al Parlament



BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha qualificat de "racistes i xenòfobes" les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el verificador que va participar en la reunió del PSOE i Junts a Suïssa dissabte, el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo.

"Tenim un cap de l'oposició que s'ha expressat de manera racista, xenòfoba i fins i tot classista. És una irresponsabilitat per a algú que deia que venia a la política com a moderat", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, i l'ha acusat de superar l'extrema dreta amb aquests discursos.

Diumenge, el líder popular va qualificar d'humiliació que el Govern central permeti que el verificador sigui un "expert suposadament en negociacions entre terroristes i guerrilles llatinoamericanes".

Mena considera important que hi hagi reunions com la de diumenge, a més d'altres PSOE-ERC i la del 21 de desembre entre els presidents del Govern central i la Generalitat, Pedro Sánchez i Pere Aragonès: "L'única cosa que fan és demostrar que la via del diàleg és la via correcta".

TAULA DE PARTITS

Ha demanat que Aragonès convoqui una "taula de partits per abordar l'estratègia col·lectiva de la taula de diàleg", després que la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar divendres que s'incorpori la seva formació a la taula de diàleg entre l'executiu català i el Govern central si el president català està disposat a obrir-la a Junts.

Preguntat per si haurien de confluir les taules de negociació PSOE-Junts i PSOE-ERC, ha respost que hi havia "un escenari de falta de confiança i de relació" entre aquestes forces polítiques, per la qual cosa veu indispensable que s'hagin creat aquests espais.

IRPF

Ha aplaudit que el Govern prevegi reduir 1 punt el primer tram de tributació de l'IRPF el 2024, que passaria del 10,5% al 9,5%, però els ha avisat que "la política fiscal s'ha d'acordar en diàleg parlamentari i no amb filtracions" a la premsa.

Ha demanat a Aragonès "abordar aquesta discussió de manera rigorosa en el marc del Parlament", i ha assegurat que els comuns defensen els impostos com una via de redistribució i consideren que els qui tenen més han de pagar més.