Mena troba "indecent" que el PP demani declarar l'emergència migratòria

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha qualificat d'"indecent" que el PP hagi demanat declarar l'emergència migratòria a Espanya com a condició per donar suport a la reforma de la llei d'estrangeria, i ha criticat que els populars parlin de col·lapse.

En un comunicat, Mena ha destacat la importància de la nova llei per generar un sistema d'acolliment "sòlid, coordinat i dinàmic" que acaba amb mecanismes voluntaris que ha assegurat que no es compleixen, especialment on governa el PP, segons ell.

"Com pot ser que parlin de col·lapse si no estan omplint les places d'acolliment que tenen?", ha preguntat Mena, que ha posat d'exemple la Comunitat de Madrid que, segons ell, hauria d'haver acollit 34 menors i no en va acollir cap.

Així mateix, ha recordat que Espanya ha acollit en 2 anys més de 200.000 ucraïnesos, gairebé la meitat menors d'edat, i ha tingut recursos per atendre'ls, per la qual cosa veu "injustificable" que els menys de 6.000 menors que hi ha a les Canàries no puguin anar a la península.

"És la demostració que els arguments de les dretes per no donar suport a reformar la llei d'estrangeria són pur racisme", ha dit.