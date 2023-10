Mena (comuns) retreu a Feijóo que vulgui "recórrer al TC contra la investidura d'un govern progressista"

Veu "bona notícia" que Aragonès s'obri a negociar un referèndum d'independència o sobre altres qüestions

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol "recórrer al Tribunal Constitucional (TC) contra la investidura d'un govern progressista", després que el dirigent popular ha anunciat que el seu partit recorrerà al Constitucional contra la possible llei d'amnistia que surti de les negociacions d'investidura.

En una roda de premsa aquest dilluns, el portaveu dels comuns ha acusat Feijóo de falta de rigor i s'ha preguntat com pot anunciar el recurs contra una llei "que encara no ha llegit, que no coneix i que no sap què demana".

"No ha entès que la judicialització de la política ens ha portat on som. Insisteix en la judicialització de la política en lloc de buscar una solució política", ha retret Mena, que ha afirmat que el recurs al TC no paralitzaria la llei d'amnistia.

També ha criticat que la manifestació de diumenge a Barcelona contra l'amnistia va ser un intent d'"incendiar Catalunya" per part dels que van fracassar en la investidura, en referència a la de Feijóo, i ha acusat els líders polítics que hi van anar de no assistir-hi amb l'objectiu de convèncer sobre les seves propostes per a Catalunya.

"No tenen intenció de convèncer ningú que les seves propostes són millors, sinó de crear un clima tòxic que dificulti acords progressistes i plurinacionals", ha sostingut Mena, que ha afegit que la manifestació va servir per condemnar --textualment-- Feijóo i el líder de Vox, Santiago Abascal, a l'oposició.

Mena també ha qualificat de "cinisme i hipocresia" que Feijóo hagi reconegut que hi va haver contactes entre el PP i Junts per a la investidura, ja que considera que critica el que ell mateix fa, i ha assegurat que és legítim en política que tothom parli amb tothom.

DICTAMEN DE SUMAR SOBRE L'AMNISTIA

El portaveu dels comuns ha descartat avançar el contingut del dictamen que presentarà dimarts Sumar sobre la llei d'amnistia, en un acte que comptarà amb la presència de la líder de Sumar i vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz, i en el qual intervindrà l'exdiputat dels comuns Jaume Asens i diversos juristes.

Els magenta van enviar la setmana passada aquest document als partits amb els quals estan negociant la investidura --PSOE, ERC i Junts--, i els van comunicar que podran assistir a l'acte de presentació del dictamen a l'Ateneu Barcelonès, tot i que no els van enviar una invitació formal, han concretat fonts dels comuns.

REFERÈNDUM

Mena ha qualificat de bona notícia les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha explicat aquest dilluns que "forma part de la negociació" el fet de si el referèndum que volen que se celebri a Catalunya ha de ser sobre la independència o sobre altres qüestions.

"Les paraules d'avui són una bona notícia quant al fet que no s'estableixen línies vermelles, perquè això vol dir que hi ha voluntat d'arribar a una bona entesa", ha destacat el portaveu dels comuns.

Aragonès també ha assegurat que veu lluny un acord d'investidura si no s'avança en el traspàs de Rodalies, sobre la qual cosa Mena ha afirmat que coincideix amb el president català en aquesta reivindicació, i ha avisat que "ni la investidura ni la llei d'amnistia seran fàcils", motiu pel qual ha apostat pel diàleg.

Sobre un possible pacte de govern entre Sumar i el PSOE, Mena ha advertit els socialistes que no acceptaran "un programa de govern que no sigui més ambiciós que l'anterior", i ha fixat com assumptes clau una pujada dels salaris, habitatge assequible, reducció de la jornada laboral i l'emergència climàtica.

Preguntat per si hi ha hagut una reunió entre els comuns i el Govern sobre el compliment de l'acord de pressupostos de la Generalitat del 2023, ha explicat que aquesta trobada es va celebrar i que els representants del seu partit "no en van sortir gaire optimistes" sobre el compliment dels acords.