Mena reclama mesures disciplinàries contra els policies que els van espiar

El partit es personarà com a acusació popular en la causa sobre el presumpte espionatge a Unides Podem

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha reclamat aquest dilluns al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, mesures disciplinàries per als funcionaris policials que estan implicats en el presumpte espionatge a diputats d'Unides Podem entre 2015 i 2016.

En roda de premsa, Mena també ha anunciat que la seva formació es personarà com a acusació popular en la causa que indaga sobre les investigacions extrajudicials a dirigents del partit com el mateix Mena, Aina Vidal, Lucía Martín, Félix Alonso, Xavier Domènech i Marta Sibina.

A més a més, ha instat a "demostrar que no hi ha connivència" amb aquest presumpte espionatge polític, per la qual cosa han registrat una bateria de preguntes a la cambra baixa, i requeriran sobre quines mesures adoptarà l'actual ministeri per assegurar-se que no es doni aquest escenari a figures electes en el futur.

Ha assegurat que brindaran suport jurídic als afectats i es personaran en les diligències obertes pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz.

"No es tracta d'una poma podrida del sistema sinó d'una estratègia dirigida a derrocar l'oponent polític mitjançant l'ús delictiu de les institucions de l'Estat", ha destacat Mena, que alhora ha lamentat, textualment, la motivació claríssima per part del PP en aquestes presumptes investigacions extrajudicials.

Així mateix, ha informat que treballen conjuntament des del grup parlamentari al Congrés dels Diputats amb el Ministeri d'Interior, de qui esperen col·laboració, per conèixer l'abast dels fets i establir mecanismes perquè "no torni a passar mai més".

INVESTIDURA

Respecte a les negociacions sobre una investidura a Catalunya, Mena ha reiterat que "progressen adequadament" i que la formació veu, textualment, bona voluntat per part dels socialistes.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va considerar aquest cap de setmana que encara hi ha temps per pactar una investidura fins al 26 d'agost, mentre que els republicans s'estimen més tancar un preacord aquest juliol.

"Nosaltres volem tancar aquest acord, un bon acord tan aviat com sigui possible però tampoc no ens limitarem per tema de dates", ha expressat Mena, que alhora ha recordat que els de Jéssica Albiach continuen negociant amb el PSC i parlant amb ERC.