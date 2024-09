Mena (Comuns) reclama a Junts "no caure al parany de l'extrema dreta" en el tema migratori

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha reclamat a Junts "no caure al parany de l'extrema dreta en discursos racistes i xenòfobs" en l'afer migratori, arran de les crítiques expressades per l'alcalde de Tossa de Mar (Girona), Martí Pujals (Junts), per l'arribada al municipi de 200 migrants demandants d'asil.

En una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona, Mena ha remarcat que els migrants que arriben aquest dilluns a Tossa de Mar ho fan dins un programa de reagrupació familiar que, a parer seu, és una mesura per defensar els drets humans dels migrants.

"Està clar que el tema de la migració és un repte global, no és un repte local ni a nivell de Catalunya ni, diria més, tampoc a nivell de l'Estat", ha remarcat Mena, que ha apostat per acords supramunicipals per garantir que es compleixen els drets amb les persones migrants.

CRÍTIQUES AL PP ESTATAL

El portaveu ha opinat que "seguir les receptes de l'extrema dreta és un fracàs", i ha posat d'exemple el resultat d'Alternativa per a Alemanya (AfD) en les eleccions regionals de Turíngia i Saxònia (Alemanya), la primera victòria de la ultradreta en un estat alemany des de la Segona Guerra Mundial.

Ha expressat que les polítiques migratòries han de passar, textualment, per l'acolliment i la solidaritat, i no per deportacions massives, i ha instat el Govern central a "perdre menys temps a respondre a les ocurrències del PP i la ultradreta de Vox".