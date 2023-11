Mena (comuns) rebutja que l'amnistia inclogui Borràs (Junts): "No va de casos concrets"

Afirma que "això no va de quin partit hi guanya més" i demana no dilatar la negociació de manera innecessària



BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha rebutjat que el cas de la presidenta de Junts, Laura Borràs, es pugui incloure en la llei d'amnistia que s'està negociant per a la investidura del president del Govern central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i ha sostingut que "això no va de casos concrets", preguntat per si també s'hi podria acollir l'advocat Gonzalo Boye.

"Tenim clar quin és el nostre posicionament polític respecte al cas de la senyora Laura Borràs. Creiem que no té a veure amb el procés que va llançar el conjunt del país i ara està judicialitzat. Això no va de casos concrets", ha sostingut Mena en roda de premsa aquest dilluns.

Així s'ha pronunciat després de reprendre's les negociacions entre Junts i el PSOE, que divendres es van refredar perquè mantenien discrepàncies sobre l'abast de l'amnistia, atès que els primers volen que inclogui els afectats pel cas Volhov (presumpte desviament de fons públics per a activitats vinculades al procés independentista) i casos emmarcats en el 'lawfare'.

Mena ha insistit que la llei d'amnistia no va "de persones sinó d'un procés de desjudicialització de la política", per la qual cosa ha assegurat que no especularà sobre quins casos entrarien dins d'aquesta norma, preguntat per si el seu partit podria caure de l'acord d'investidura en cas que Borràs es pogués acollir a l'amnistia.

NO "ALLARGAR" LA NEGOCIACIÓ

El portaveu ha assegurat que l'acord per a la investidura és a prop, per la qual cosa creu que no s'ha de "tenir més pressa del compte", i ha desitjat que sigui com més aviat millor, però ha afegit que s'han de respectar els ritmes de cada organització, en al·lusió a Junts, que haurà de validar internament el possible acord d'investidura amb el PSOE.

"No tenim cap data marcada en vermell al calendari però esperem que ningú no vulgui allargar aquesta situació de manera innecessària. Hi ha molta ciutadania a tot el país que està esperant aquesta fumata blanca sobre la investidura", ha reclamat Mena.

El portaveu ha sostingut que "és responsabilitat de totes les forces progressistes i plurinacionals no decebre aquesta ciutadania, perquè això no va de quin partit hi guanya més, sinó que va de que guanyin totes les persones", ha apuntat en al·lusió a ERC i Junts.

Mena ha recordat que aquest dilluns és un dia important per als comuns perquè aquesta mitjanit es tancarà la consulta interna per avalar l'acord entre el PSOE i Sumar, que ha qualificat de "pas fonamental" abans de la investidura.