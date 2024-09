Mena no veu "incompatible" negociar els comptes del 2025 i el finançament singular

Demana a Junts permetre tramitar al Congrés la regulació dels lloguers de temporada

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha assegurat que no és "incompatible" negociar els pressupostos catalans del 2025 i el finançament singular, tot i que ha reconegut que ara mateix estan centrats a negociar els comptes.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que l'acord d'investidura entre el PSC i els Comuns és "potent", i ha explicat que ara treballaran perquè es tradueixi en partides pressupostàries.

"És evident que això no és incompatible, sinó que ha d'anar de la mà per poder continuar parlant i negociant sobre la concreció de l'acord de finançament per a Catalunya", ha assegurat després que la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que quan s'aprovin els comptes començaran les negociacions sobre el finançament.

ACORDS D'INVESTIDURA

Preguntat per si l'estabilitat de la legislatura es pot mantenir sense el finançament singular, Mena ha respost que la legislatura depèn d'aquest finançament, però també dels pressupostos catalans i dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), que inclouran el sostre de despesa per als comptes catalans.

"La legislatura no tirarà endavant si no es compleix l'acord del PSC, ERC i els Comuns", ha avisat Mena, que ha afegit que aquesta és l'única alternativa per garantir, a parer seu, la governabilitat a Catalunya.

El portaveu dels Comuns ha descartat que les crítiques de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i altres barons del PP i del PSOE al finançament singular puguin fer que el Govern central no compleixi l'acord amb ERC, i ha afegit que no el sorprèn aquesta "estratègia 'anti-Catalunya' que durant molts anys ha estat fent el PP".

Ha subratllat que el fet que el finançament singular no agradi a Ayuso indica que és "el bon camí, perquè sap que també passa per desmuntar el xiringuito del dúmping fiscal que ha muntat" a la Comunitat de Madrid, i ha defensat que aquesta reforma suposa una oportunitat per a la resta de comunitats autònomes.

LLOGUERS DE TEMPORADA

Mena ha reclamat a Junts que voti a favor d'admetre a tràmit la proposició de llei al Congrés per a la reforma de la llei d'arrendaments urbans per regular els lloguers de temporada i d'habitacions: "No entendríem que Junts obstaculitzés que es tramiti aquesta proposta".

Ha detallat que aquesta iniciativa permetria equiparar els drets i les obligacions dels inquilins d'habitatges temporals o d'habitacions amb els d'inquilins d'habitatges habituals, ja que considera que aquesta mena de lloguers són una "bretxa per esquivar la regulació del preu del lloguer", després de reclamar que sigui una prioritat de tots els governs.

A més a més, ha criticat que Junts presenti una proposició per augmentar les penes de presó en els casos de reincidència, i els ha acusat d'irresponsables en barrejar "els debats de polítiques d'immigració i seguretat" per confrontar, segons ell, els discursos d'Aliança Catalana.

"És una gran irresponsabilitat perquè els problemes de seguretat no es resolen ni amb expulsions ni tampoc augmentant aquests anys de presó", ha retret Mena.