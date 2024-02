Mena (comuns): "Espero que els resultats a Galícia facin reflexionar els companys de Podem"

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha posat en valor la unitat de l'esquerra després dels resultats de Sumar i de Podem a Galícia en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge: "Espero que els resultats de Galícia facin reflexionar els companys de Podem a Catalunya".

En una roda de premsa a la seu dels comuns aquest dilluns, ha instat a reflexionar arran dels resultats a Galícia i ha assenyalat que "l'aposta dels comuns i de Sumar és continuar treballant per a espais unitaris".

En aquest sentit, ha afirmat que és important "anar tots a l'una", una acció unitària que, segons ell, també consolidi l'espai en el conjunt d'Espanya.

Així mateix, ha assegurat que a Galícia, "amb el PP consolidat", és molt complicat construir-hi una alternativa, la qual, ha dit, necessita lideratge.

"És clarament desolador que un PP corrupte i clientelar, que destrossa tots els serveis públics, i que segresta la justícia i menysprea tant les polítiques socials com les ambientals continuï guanyant les eleccions a Galícia", ha conclòs.

ESPAI DELS COMUNS

D'altra banda, ha reivindicat el procés de debat que estan duent a terme els comuns per "construir un marc ideològic compartit que posi les bases de la Catalunya" que imaginen els comuns per al futur, a més de detectar els reptes i les necessitats.

Ha assegurat que Catalunya està en "un moment important de redefinició un cop superat el marc" posterior al procés, i també ha apuntat --textualment-- a un auge important de les forces reaccionàries i a l'extrema dreta a països com l'Argentina.

"En aquest marc en el qual Catalunya en Comú es proposa un debat per analitzar la realitat social i econòmica per detectar els reptes que tenim com a país", ha afirmat.