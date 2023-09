Mena (comuns) demana a Trias que rectifiqui la "barbaritat" que el PSOE va estar darrere el 23F

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha demanat al líder de TriasxBCN i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que rectifiqui les paraules en què ha acusat el PSOE d'haver estat darrere el cop d'estat del 23F, que ha qualificat de "barbaritat".

"Són unes paraules fora de lloc. Ningú no les entén, ni pel que diu, ni el moment en què ho diu", ha afirmat Mena en una roda de premsa aquest dilluns.

Trias ha afirmat en una entrevista a Ser Catalunya: "Hi va haver un cop d'estat el 23F. Ningú no es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Potser encara hi ha alguns innocents que s'ho creuen", després d'afirmar que els socialistes hi estaven darrere.