Mena (comuns) demana "transparència" al PP sobre si va negociar amb Junts indultar Puigdemont

Afirma que el PP "ha fet esclatar el seu relat" perquè tem que Junts parli de les negociacions

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha reclamat "transparència" al PP sobre les negociacions amb Junts per plantejar la investidura del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, després que diversos mitjans van publicar dissabte que Feijóo estaria obert a un indult a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i rebutgi la via unilateral.

"Demanem transparència al PP, no pot ser que un partit que aspira a governar el conjunt de l'Estat es dediqui a dir mentides", ha afirmat Mena aquest dilluns en una roda de premsa, després d'acusar els populars de mentir sistemàticament, en les seves paraules.

El portaveu dels comuns ha assegurat que el PP ha fet "esclatar el seu relat polític dels últims anys" a una setmana de les eleccions a Galícia perquè tem que Puigdemont pugui filtrar el contingut de les negociacions d'investidura abans del 18F.

"El PP fa evident un cop més que menteix sistemàticament i que viu en la hipocresia constant, per tant, no és un partit de fiar. És vergonyós que digui: amnistia per a tothom, no, però en canvi, indults per a qui ells decideixin, sí", ha retret Mena.

Preguntat per si es creu la versió de Junts, el portaveu dels comuns ha respost que la seva formació té discrepàncies ideològiques molt importants amb el partit de Puigdemont, però ha afegit que no tenen "per què desconfiar" del que han dit.

ACUSA EL PP DE MENTIR

"Sobretot per qui tenim davant, que el PP és un partit que ha fet de la mentida la seva eina per fer política", ha puntualitzat Mena, que ha acusat Feijóo de convertir el PP en un partit cínic i hipòcrita, ha dit textualment.

Ha retret que faci servir la mentida per "incendiar els carrers amb una mà, mentre que amb l'altra mà negociava el que criticava amb Junts", i ha assenyalat que la carta que Puigdemont va enviar la setmana passada als eurodiputats dona indicis que és creïble la revelació del PP d'obrir-se a un indult.

Puigdemont va enviar una carta en la qual assegurava que si Junts hagués permès la investidura de Puigdemont "tot això no passaria", en al·lusió a la vinculació de l'independentisme amb el terrorisme per part del jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García-Castellón.

Mena també ha sostingut que "estaria molt bé" que el PNB expliqués què li va proposar el PP per aconseguir el seu vot a favor per a la investidura de Feijóo, ja que el portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés, Aitor Esteban, va assegurar que hi va haver oferiments per part dels populars.