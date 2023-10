Mena (comuns) demana "transitar escenaris de pacte" com els de l'informe de l'acord de claredat

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha apostat per "transitar escenaris de pacte" amb l'Estat com una de les vies per resoldre el conflicte polític amb Catalunya, com assegura que proposa l'informe del pacte de claredat dels acadèmics i que s'ha presentat al Govern aquest dilluns.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha criticat que el seu partit hagi rebut l'informe de manera extraoficial i que també s'hagi assabentat a través de la premsa de les fórmules que recull: "Són fórmules que en algun moment, des de fa 3 anys, també hem plantejat els comuns i són fórmules que tenen a veure d'alguna manera amb el pacte amb l'Estat".

El portaveu dels comuns ha assegurat que si l'acord de claredat recull aquestes fórmules "vol dir que també han escoltat quines són les propostes" de la seva formació política els últims anys.

Sobre si els comuns assistiran a una futura reunió amb els grups convocada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar l'acord de claredat, ha respost que el seu partit ha defensat "més d'una vegada que fa falta aquest acord entre les forces parlamentàries".

"No només el PSC, nosaltres pensem que tot el catalanisme ens hem d'implicar en aquesta defensa per poder sortir d'aquesta situació, d'aquest conflicte polític que tenim entre Catalunya i Espanya", ha afirmat sobre si els socialistes haurien d'assistir a la trobada.