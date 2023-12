Mena (comuns) demana a Simó no impulsar "mesures de maquillatge" en resposta a l'informe PISA

Acusa el PP d'"utilitzar les institucions" enviant una delegació del PE a les escoles catalanes

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha reclamat que la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, que compareix aquest dilluns en la Comissió d'Educació del Parlament, "no tingui la temptació de fer mesures de maquillatge" en resposta als resultats de l'informe PISA 2022.

"Demanem més inversió i menys improvisació per part del departament", ha subratllat Mena en una roda de premsa, i ha proposat que s'incrementi la inversió en educació tal com estableix la llei d'educació de Catalunya (LEC), que es rebaixin les ràtios i que s'arribi a acords de manera dialogada amb la comunitat educativa.

Mena ha detallat que els comuns enviaran "una delegació del grup parlamentari en la seva màxima representació" a la reunió de dimarts convocada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els grups per abordar propostes sobre educació després de l'informe PISA.

Ha acusat el PP d'"utilitzar les institucions" amb la delegació d'eurodiputats que visiten a partir d'aquest dilluns i fins dimecres Catalunya per analitzar el sistema d'immersió lingüística a les escoles catalanes.

S'ha preguntat quin sentit té que aquests eurodiputats vinguin a "fiscalitzar la immersió lingüística" en comptes d'analitzar quin impacte tenen les desigualtats i la pobresa als centres educatius, ha afegit

DECRET DE PISOS TURÍSTICS

Mena també ha reclamat que en el ple d'aquesta setmana es convalidi el decret del Govern per regular els pisos de lloguer turístic, una iniciativa que assegura que està "inspirada" en una proposició de llei que els comuns van presentar a la cambra catalana al març.

Ha avisat el PSC que "el preu de negar-se a regular els pisos turístics per beneficiar quatre empresaris és dificultar l'accés a l'habitatge" als catalans, i els ha instat a posar-se d'acord per regular els pisos turístics igual que amb la llei d'habitatge

Ha detallat que a Catalunya s'ha passat de tenir, el 2012, 702 llicències de pisos turístics a gairebé 100.000 el 2023, segons les seves dades, i ha assenyalat que el parc públic d'habitatge compta amb 20.000 pisos: "Una cinquena part dels habitatges d'ús turístic", ha lamentat.

RELACIÓ AMB PODEM

Preguntat per les relacions amb Podem, després que l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, s'ha postulat a les primàries del partit per liderar la llista dels morats al Parlament Europeu, Mena ha lamentat la "decisió unilateral de Podem de desvincular-se de Sumar".

"Hem de continuar treballant, no només a Europa sinó a la resta de l'Estat, per fer candidatures tan àmplies com sigui possible", ha defensat el portaveu dels comuns, que ha assenyalat que la seva formació encara no sap qui serà el seu candidat a les europees, després que Ernest Urtasun ha estat nomenat ministre de Cultura.