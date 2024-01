Mena (comuns) demana a Junts deixar-se de "missatges racistes" després del pacte de migració amb el PSOE

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha demanat a Junts que es deixi de "missatges racistes" després del pacte al qual van arribar amb el PSOE la setmana passada per elaborar una llei orgànica de delegació de competències en matèria d'immigració a Catalunya.

En una roda de premsa aquest dilluns, el portaveu dels comuns ha acusat el secretari general de Junts, Jordi Turull, de barrejar "migració i reincidència", cosa que veu inacceptable i que ha qualificat de racisme.

Ha assegurat que és positiu "tot el que millori l'autogovern de Catalunya", i ha defensat que des del Govern i el Parlament es pugui determinar una política migratòria i d'acolliment propi i adequada a les necessitats de Catalunya.

"Un cop disposem de la competència, treballarem perquè s'estableixi un model de país acollidor. El que no farem mai és relacionar polítiques de migració amb les de seguretat com està fent Junts", ha criticat Mena.

S'ha preguntat quin sentit té parlar de migració si el problema és la multireincidència i si Junts defensa que les persones tinguin una pena diferent segons el seu lloc de naixement: "Si això és així, és castigar qui ets en lloc dels fets que has comès i això es diu racisme", ha subratllat.

A TRAVÉS DE LLEI ORGÀNICA

Mena ha assenyalat que l'acord entre el PSOE i Junts l'hauran de concretar "els governs", en al·lusió al Govern central i la Generalitat, i també en seu parlamentària, amb l'aprovació d'una llei orgànica, cosa que considera apropiat ja que aporta seguretat jurídica.

S'ha mostrat favorable a que la descentralització de competències es pugui donar a les comunitats autònomes que ho demanin, i ha assenyalat que no s'ha de concedir "en funció dels governs autonòmics" que hi hagi a cada territori, tot i que ha mostrat preocupació per la gestió política que es pugui fer d'executius autonòmics del PP i Vox.

Preguntat per si les esmenes a la llei d'amnistia han de ser conjuntes, Mena ha apostat pel "màxim consens i transversalitat" en la defensa d'aquesta norma, i ha afegit que estan parlant amb la resta de grups sobre les esmenes, però no n'ha detallat el contingut.