Mena (Comuns) demana combatre les corrupcions "més enllà de noms propis" després del 'cas Koldo'

BARCELONA, 4 març (EURPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha demanat "batallar contra les corrupcions més enllà de noms propis", després que el PP ha presentat una petició de dimissió de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a qui acusen de col·laboradora en el 'cas Koldo' i en ser preguntat per si tem que aquest cas esquitxi el primer secretari del PSC i exministre de Sanitat, Salvador Illa.

"Volem que s'investigui, que es determinin totes les responsabilitats polítiques i, una vegada estiguin determinades, s'ha de ser contundent, caigui qui caigui", ha afirmat Mena en una roda de premsa aquest dilluns.

Ha qualificat de cínic que el PP "es vulgui convertir en un partit que lluita contra la corrupció quan són el partit de la corrupció", i ha acusat els populars de ser un partit corrupte i mentider --ha dit textualment-- després de recordar l'ocorregut amb l'atemptat de l'11M, ara que se'n compliran 20 anys.

El portaveu dels Comuns veu amb preocupació que estiguin sorgint casos de corrupció com el 'cas Koldo', i ha afirmat que és una "doble vergonya" que es produïssin durant la pandèmia.

Ha apostat per que hi hagi mecanismes per evitar casos de corrupció com aquest, i ha destacat que aquest dilluns, Sumar ha presentat una proposta perquè Espanya tingui una autoritat independent per prevenir-los.