Mena demana "buscar fórmules" perquè tots els alumnes facin les mateixes hores lectives

Defensa que la llei d'acompanyament de pressupostos inclogui la "fórmula definitiva" contra el Hard Rock

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha assegurat que "es poden buscar fórmules" perquè totes les escoles de Catalunya, tant públiques com concertades, facin les mateixes hores lectives, en ser preguntat per si s'ha d'implementar la sisena hora lectiva a les escoles públiques, tal com van acordar en el pacte d'investidura amb el PSC.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que els Comuns estan "oberts" a parlar amb el PSC i amb la consellera d'Educació de la Generalitat, Ester Niubó, sobre aquestes fórmules per implementar l'acord d'investidura.

EXTRAESCOLARS DE FRANC

Mena ha negat que aquestes fórmules impliquin "descafeïnar" l'acord d'investidura, i ha insistit que parlaran amb la consellera per veure com recuperar aquesta sisena hora, després que Niubó va assegurar que prioritzaria recuperar la confiança dels docents.

El portaveu dels Comuns també ha destacat que el repte més important per a Niubó serà garantir la igualtat d'oportunitats dels alumnes, ha lamentat que faltin places de formació professional, i ha reclamat que hi hagi activitats extraescolars de franc i garantir el servei de menjador escolar de manera universal.

PRESSUPOSTOS

Preguntat per si han començat les negociacions per als pressupostos catalans del 2025, Mena ha respost que han traslladat a la consellera d'Economia, Alícia Romero, la necessitat de treballar en els comptes, i ha afegit que les prioritats dels Comuns són les que es van reflectir en l'acord d'investidura.

Ha afirmat que el Hard Rock ja apareix en l'acord d'investidura, en el qual es recull "la fórmula definitiva per acabar amb un projecte que no aportaria res a Catalunya", en al·lusió a la retirada de les bonificacions fiscals amb les quals comptava el projecte.

"Crec que l'acord d'investidura és clar. No es facilitaran projectes d'aquesta mena. Hem de veure en la llei d'acompanyament com dificultem que aquesta mena de projectes no tirin endavant", ha subratllat.