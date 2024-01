Mena (comuns) demana a Aragonès que "acceleri" la negociació dels pressupostos del 2024

Considera que un pacte PSC-ERC-BComú a Barcelona "pot anticipar el que passi a Catalunya"

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha reclamat al president del Govern, Pere Aragonès, "que acceleri" la negociació dels pressupostos 2024, i ha recordat que la seva formació té com a línia vermella el projecte del Hard Rock i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

En una roda de premsa aquest dilluns, Mena ha assegurat que la constitució de la comissió tècnica per a la modernització de l'aeroport "dificulta l'entesa" per als comptes, i ha argumentat que l'ampliació d'aquesta infraestructura no és la solució que Catalunya necessita, per l'impacte ecològic que tindria en els aiguamolls de la Ricarda i pel model que reforçaria, contrari a la sostenibilitat, a parer seu.

Preguntat per si tem un avançament electoral a Catalunya malgrat que Aragonès ho hagi descartat, Mena ha afirmat que és el president qui té la potestat de decidir, i ha sostingut que "és el moment de governar, pensar en els catalans", amb un govern estable i fort, ha afegit.

Sobre la proclamació aquest cap de setmana d'Aragonès com a candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, ha assegurat que respecta els processos interns de cada formació política, i ha insistit: "Demanem a Aragonès que se centri a governar Catalunya".

Ha assenyalat que actualment hi ha una crisi educativa, un col·lapse en la sanitat pública i una sequera que necessiten solucions, però també ha assegurat que els comuns no temen cap escenari i estan "preparats" per defensar el seu projecte per a Catalunya.

Sobre les paraules del líder del PSC, Salvador Illa, que demanava no fer servir la sequera per apostar per polítiques de decreixement, Mena ha respost que el sorprèn que el PSC posi com a condicions per als pressupostos el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport: "Em sorprèn que el PSC de Salvador Illa estigui més a la dreta que el PSOE de Pedro Sánchez".

"INACCIÓ" DAVANT LA SEQUERA

Mena ha criticat la "inacció" del Govern davant la sequera, i ha reclamat que es reparteixin els esforços quant a les restriccions, que haurien d'incloure, segons ell, més mesures restrictives en el sector turístic.

"No es poden exigir sacrificis als catalans i, en canvi, mantenir barra lliure per al turisme, que és el que proposa el govern d'ERC", i ha exigit a l'executiu de Pere Aragonès que prengui mesures estructurals i no puntuals per combatre la sequera.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

El portaveu dels comuns ha apostat perquè hi hagi una majoria d'esquerres governant l'Ajuntament de Barcelona, davant un possible pacte entre el PSC, ERC i BComú, i ha afegit que aquest tipus d'acord "pot anticipar el que passi a Catalunya en les pròximes eleccions catalanes".

Mena veu una bona notícia que "els vetos que tenien històricament el PSC i ERC es desbloquegin", i ha reiterat que treballaran perquè hi hagi un acord d'esquerres en aquest sentit al Parlament i al Govern de cara la pròxima legislatura.