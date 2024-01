Mena (comuns) defensa la llei d'amnistia "per molt que alguns jutges la vulguin torpedinar"

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha defensat la llei d'amnistia "per molt que alguns jutges la vulguin torpedinar", després que el jutge del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogat sis mesos la instrucció de la trama russa del procés que s'investiga dins el cas Voloh.

"Crec que estem vivint situacions surrealistes. Per a nosaltres l'amnistia és una oportunitat per a Catalunya, per tancar un cicle polític de bloquejos i obrir un nou temps", ha afirmat Mena en una roda de premsa aquest dilluns.

Ha reclamat que la votació de la llei d'amnistia de dimarts al Congrés segueixi "la mateixa lògica" que la votació de la setmana passada en la Comissió de Justícia, i ha assegurat que per als comuns és importantíssim mantenir les majories assolides en aquesta votació.

També ha qualificat d'important que la llei tingui la màxima seguretat jurídica tenint en compte "a què estan jugant alguns estaments del poder judicial", tot i que no ha concretat si hi pot haver canvis quant a les esmenes de cara a la votació de dimarts.

PROTESTA "ANTIDEMOCRÀTICA"

També ha criticat la protesta contra l'amnistia de diumenge, ja que considera que es van veure comportaments antidemocràtics: "Així ho demostra el fet que s'acabessin mantejant ninots amb les cares de Sánchez, i també de Puigdemont, al crit d''U, dos tres, penjat dels peus", ha lamentat.

Ha afirmat que "si el PP no es desvincula d'aquestes actituds antidemocràtiques és impossible prendre's seriosament (Alberto Núñez) Feijóo com a demòcrata", i ha acusat els populars de lligar el seu futur al de la ultradreta.

"Quan es vegin els efectes beneficiosos de l'amnistia, molts dels polítics que avui es manifesten als carrers d'Espanya s'amagaran avergonyits d'aquest comportament que estan tenint", ha sostingut.