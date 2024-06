Mena defensa un finançament singular amb "solidaritat interterritorial i sòl fiscal"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha defensat que Catalunya necessita un finançament singular, i ha sostingut que hauria de tenir "solidaritat interterritorial i sòl fiscal, per evitar que hi hagi comunitats autònomes com Madrid que practiquin el dúmping fiscal".

En una roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que Catalunya té un desajustament de finançament, i considera que necessita un model singular perquè té "altres competències" que no tenen altres comunitats autònomes.

Ha apostat perquè primer hi hagi un acord de finançament "el més consensuat possible a Catalunya" i que no sigui un acord de part, amb una sola formació política, sinó que ha de sumar el màxim de forces catalanistes possible --textualment--, i que després es negociï amb l'Estat.

Ha criticat les paraules de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, que ha afirmat que és "un escàndol en tots els sentits" que el president del Govern central, Pedro Sánchez, supediti un nou finançament per a Catalunya a la investidura en la presidència de la Generalitat del candidat del PSC, Salvador Illa.

"Crec que el finançament és un tema bastant important perquè ningú faci piulades. Fer política és negociar, anar amb tota la força a negociar a l'Estat", ha sostingut.

INVESTIDURA I ACTE EQUIVALENT

Ha explicat que la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es reunirà dimarts amb el president del Parlament, Josep Rull, dins la ronda de consultes de cara a la investidura, i ha afirmat que el seu partit no jugarà "a especular amb la repetició electoral com volen Junts i Puigdemont".

Mena ha defensat un acord progressista que tingui l'habitatge com la prioritat, ha sostingut que les prioritats del seu partit no han canviat, i ha avisat Illa que si vol governar s'haurà de "moure", ja que no ha aconseguit tenir una majoria absoluta.

Preguntat per si creu que Illa s'hauria de presentar a una investidura o si primer s'hauria de fer un acte equivalent el 25 de juny, el portaveu dels Comuns ha afirmat que "l'ideal" és que s'hi presenti un candidat que tingui un acord més o menys estable.

Considera que "perquè el calendari comenci a córrer" cal un acte equivalent, i ha afegit que s'ha de negociar abans entre les forces polítiques de manera transparent però no a través dels mitjans de comunicació.