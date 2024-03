Mena (Comuns) critica que ERC pressioni Sumar sobre els comptes catalans i els vinculi als PGE

Afirma que no han rebut "cap contraproposta" del Govern sobre el Hard Rock

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha criticat que ERC pressioni Sumar sobre els pressupostos de la Generalitat 2024 i els vinculi amb l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE): "La decisió dels pressupostos de Catalunya, evidentment, la prendrem a Catalunya".

"Un partit que apel·la a la sobirania de Catalunya vol que els pressupostos de Catalunya es decideixin a Madrid", ha retret Mena en una roda de premsa aquest dilluns, en què ha recordat que queden dos dies per a la votació al Parlament de les esmenes a la totalitat dels comptes, i ha reiterat que la condició dels Comuns per negociar-los és que el Govern descarti el projecte del Hard Rock.

Mena ha subratllat que "no té res a veure l'aprovació dels PGE, que li toca plantejar-los al Govern de l'Estat i li tocarà decidir-los als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, amb els pressupostos de Catalunya que s'estan decidint en aquests moments al Parlament".

"CAP CONTRAPROPOSTA"

El portaveu dels Comuns ha assegurat que la seva formació no ha rebut "cap contraproposta" per part del Govern a l'exigència que descartin el pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock, i ha reiterat que la seva formació no es planteja una abstenció en els comptes.

"Continua no sent una opció. Ja hem dit més d'una vegada que volem aprovar aquests pressupostos i que no estarem en una abstenció", ha subratllat Mena, que ha insistit que els republicans no poden esperar més temps a prendre una decisió sobre el projecte del Hard Rock.

Ha demanat a ERC que decideixi si vol un model de país "fonamentat en les antigues idees de Convergència" o per un que centri els seus esforços a transformar la indústria i que aposti per la innovació, la ciència i la tecnologia.

"Volem fer una crida a ERC perquè esmeni el seu error. Tirar enrere el PDU del Hard Rock és una decisió exclusivament política i és una decisió que li toca prendre al Govern", ha subratllat Mena, que ha retret que diguin que aquest projecte no és el seu però no el descartin.