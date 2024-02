Mena (comuns) critica que Aragonès ajorni la taula de partits "per les males relacions" ERC-Junts

Acusa el Govern d'endarrerir l'emergència per sequera per "no assumir els costos" de les restriccions



BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha qualificat de mala notícia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi decidit ajornar la taula de partits "per les males relacions entre ERC i Junts", després que el president català ha assegurat que no la convocarà en detectar maniobres curtplacistes --textualment-- d'algun grup de l'oposició.

"Em sembla que és una mala notícia, no és bo que aquest país estigui bloquejat per les males relacions entre ERC i Junts", ha lamentat Mena en una roda de premsa aquest dilluns, i ha assenyalat que el govern d'ERC està en minoria i hauria de comptar amb altres formacions i consensuar un posicionament per anar a la taula de diàleg.

Mena també ha assegurat que és una "obvietat" que el fiscal del Tribunal Suprem (TS), Álvaro Redondo, s'oposi a que l'alt tribunal investigui l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per terrorisme.

"El que va passar a Catalunya no va ser terrorisme, és una obvietat que els tribunals diguin el que tot el país sap que no va passar", ha sostingut el portaveu dels comuns, que ha afegit que ara l'important és que s'aprovi la llei d'amnistia per poder començar les relacions de zero, ha dit textualment.

Mena també ha desitjat "veure un Junts que no cau en el parany de la dreta de García-Castellón i companyia", ha dit en al·lusió al jutge de l'Audiència Nacional (AN) que instrueix el cas Tsunami Democràtic, que va enviar una exposició raonada al TS per imputar l'expresident català Carles Puigdemont per terrorisme.

El portaveu també ha afirmat que no s'ha de renegociar la llei d'amnistia, sinó que s'hauria d'haver aprovat i "veure si calia alguna modificació del Codi Penal per limitar el delicte de terrorisme", després del 'no' de Junts i que la norma es torni a debatre en la Comissió de Justícia del Congrés.

SEQUERA

Mena ha acusat el Govern d'endarrerir l'entrada en emergència per sequera, que va anunciar dijous, per "no assumir els costos" de les restriccions, després de demanar que siguin equitatives i que els esforços estiguin repartits de manera proporcional en els diferents sectors.

"Veiem un govern que no es mulla", ha retret el portaveu, que ha reclamat més restriccions per al turisme, ja que assegura que no pot estar exempt de tot.

Preguntat per les mesures per limitar la despesa d'aigua del sector turístic, Mena ha respost que s'ha de descartar el projecte del Hard Rock i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.