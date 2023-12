Mena (comuns) considera un "error" que Natàlia Mas no assisteixi al Consell de Política Fiscal i Financera

Fixa l'aprovació del PDU del Hard Rock com una "línia vermella" per negociar els pressupostos del 2024

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha qualificat d'"error" que la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, no assisteixi aquest dilluns a la reunió a Madrid del Consell de Política Fiscal i Financera, a la qual sí que hi aniran el secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia, i la directora general de Pressupostos, Esther Pallarols.

"No creiem que sigui encertat que el Govern renunciï a la seva màxima representació en una reunió en què s'ha de començar a abordar la reforma del finançament", ha criticat Mena en una roda de premsa aquest dilluns.

El portaveu dels comuns ha avisat el Govern que l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte d'oci Hard Rock a Tarragona és una "línia vermella" per a la negociació amb el seu partit dels pressupostos de la Generalitat del 2024.

"Tenim poca cosa a parlar si s'activa aquesta proposta. El model del Hard Rock no és el model de desenvolupament econòmic que defensem els comuns", ha assegurat Mena, que ha qualificat aquest projecte d'atemptat ecològic.

El portaveu ha detallat que en els comptes del 2023 van exigir que no es destinés ni un sol euro al Hard Rock, tot i que finalment es va aprovar un acord extrapressupostari entre el Govern i el PSC sobre aquest assumpte: "Si fa un any era incomprensible, avui és del tot incompatible amb les necessitats de transició ecològica" de Catalunya, ha insistit Mena.

Sobre les mesures que ha anunciat el Govern per als comptes del 2024, com l'augment dels ajuts al lloguer, Mena ha replicat que l'executiu català "no ha fet els deures" en matèria d'habitatge, i ha reclamat que els expliquin quines partides d'aquest àmbit s'han executat dels pressupostos del 2023, pactats amb els comuns.

RELACIONS AMB PODEM

Preguntat per la relació amb Podem Catalunya, que ha expressat el seu malestar amb la coalició Catalunya En Comú, i per com afectarà Catalunya la ruptura de Podem amb Sumar, Mena ha assegurat que treballen per "reforçar el marc unitari d'En Comú Podem i l'aliança estratègica amb Sumar".

Ha demanat "posar els interessos de la ciutadania per davant" dels de les formacions polítiques, i ha assegurat que els comuns no s'han deixat de reunir amb representants de Podem, cosa que neguen els morats, tot i que ha afegit que l'agenda ha estat marcada per la convocatòria d'eleccions.

Podem també ha expressat que s'han sentit menyspreats en la configuració de les llistes electorals, a la qual cosa Mena ha replicat que els comuns han estat "generosos en la confecció de les candidatures" de Catalunya i que les van acceptar pensant en la unitat de l'espai de Sumar.

En aquest sentit, ha al·ludit a la inclusió com a número 4 de la secretaria d'organització de Podem, Lilith Vestrynge.