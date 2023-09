Mena (Comuns) confia en una investidura fallida de Feijóo i demana al PSOE "treballar immediatament" en un pacte

Diu que Feijóo va demostrar en l'acte contra l'amnistia que només pot ser oposició



BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Comuns, Joan Mena, ha dit que confia en una investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant el qual ha instat el PSOE a posar-se a "treballar immediatament" junts en un acord d'investidura que garanteixi quatre anys més de polítiques progressistes, ha dit.

En una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona, ha acusat Feijóo de cridar al transfuguisme, tot i que assegura que "no prosperarà: no és més que una mostra de la desesperació del PP, de la derrota política del PP en les eleccions del 23 de juliol i de la seva falta d'ètica".

Ha afirmat que, en la manifestació del PP aquest diumenge a Madrid, Feijóo va demostrar que només pot estar a l'oposició, i ha afegit: "Si el debat d'investidura serveix per alguna cosa és per demostrar com de dolent seria per a Catalunya un govern presidit per Feijóo acompanyat per Abascal".

Per això, ha dit que el debat d'investidura de Feijóo "farà encara més explícita la necessitat de construir un acord plurinacional per tenir un govern progressista que pugui complir amb el que Catalunya necessita", i que també permeti explorar la possibilitat d'aprovar els pròxims pressupostos.

"PROPOSTA CONJUNTA" PER A L'AMNISTIA

Preguntat per la negociació sobre una possible amnistia, ha respost que "ara es tracta de dialogar per fer una proposta conjunta entre totes les forces polítiques" que creuen en la desjudicialització de la política, i que està convençut que es trobarà la millor fórmula perquè sigui possible.

Ha assegurat que el seu partit ha "aconseguit que l'agenda de la desjudicialització de la política estigui avui situada a Catalunya i Espanya", cosa que, per ell, ha demostrat que el diàleg i l'acord eren l'única via de sortida al conflicte.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Ha argumentat que el debat de política general d'aquesta setmana al Parlament ha de servir perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "demostri que té sentit acabar aquesta legislatura", i li ha reclamat textualment que expliqui quin rumb vol per a Catalunya.

Ha concretat que els comuns presentaran 20 propostes de resolució amb 60 punts per donar resposta a reptes fonamentals de Catalunya: per exemple, sobre "fer evident que per a Catalunya no seria positiu un govern de PP i Vox" i sobre la necessària democratització, ha dit, de la Federació Catalana de Futbol (FCF).