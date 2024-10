Mena avisa Sánchez que el seu futur dependrà de com abordi la crisi de l'habitatge

Creu que els pressupostos "seran un examen crucial"

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha avisat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, que el seu futur al capdavant de l'executiu "dependrà de la seva capacitat per resoldre la situació de l'habitatge".

"El futur de Pedro Sánchez dependrà de la seva capacitat per resoldre la situació de l'habitatge, i els pressupostos seran un examen crucial que no podem suspendre", ha declarat Mena en una roda de premsa a la seu de la formació, segons informa el partit en un comunicat.

Mena ha cridat el Govern central a afrontar, textualment, d'una vegada per sempre la situació i ha opinat que la llei d'habitatge va ser un bon primer pas, però cal anar més enllà: "No ens podem quedar aquí".

Així mateix, ha celebrat que el Govern accepti desplegar el règim sancionador, tot i que també ha instat a treballar perquè els pròxims pressupostos de la Generalitat "puguin convertir Catalunya en un far per a Espanya i per a Europa sobre com resoldre la crisi de l'habitatge amb polítiques ambicioses".

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

Sobre el debat de política general (DPG), ha considerat que va constatar que "l'habitatge ha de ser la gran prioritat" en vista de la situació, en les seves paraules, crítica que viuen molts catalans.

També ha recordat que només es podrà posar com una prioritat "amb la majoria de la investidura, ja que Junts i la resta de les dretes van deixar clar que s'han desentès de la governabilitat de Catalunya".