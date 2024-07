Mena (Comuns) afirma que "seria desitjable" un acord d'investidura abans d'acabar el juliol

Acusa el jutge Aguirre de "fer política" en atribuir-se el fracàs de la primera votació de l'amnistia

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha assegurat que "seria desitjable" tenir un acord d'investidura abans d'acabar el mes de juliol, com va proposar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, tot i que ha recordat que el calendari permet continuar negociant fins al 25 d'agost.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha sostingut que l'equip negociador dels Comuns està mantenint converses amb el PSC i ERC per arribar a un "acord d'esquerres", i ha detallat que estan treballant en els continguts.

Mena ha acusat el jutge instructor del cas Volhov, Joaquín Aguirre, de "fer política" després que Canal Red ha publicat uns àudios del magistrat en què s'atribueix la responsabilitat del fracàs de la primera votació del dictamen de la llei d'amnistia al Congrés, i vaticina que al govern de Pedro Sánchez li queden 'dos telenotícies'.

El portaveu dels Comuns ha assenyalat que el principal perjudici d'això és en la credibilitat i neutralitat de la justícia espanyola, i ha afegit: "La cúpula judicial ha de prendre les determinacions que consideri per evitar que un jutge intenti fer política quan el que ha de fer és fer de jutge".

ELECCIONS FRANCESES

Mena ha qualificat de preocupants els resultats de la primera volta de les eleccions legislatives franceses de diumenge, en què el partit d'extrema dreta liderat per Marine Le Pen Reagrupament Nacional va quedar en primera posició, però ha destacat que és una bona notícia que "tots els demòcrates s'estiguin unint per aturar l'extrema dreta".

Per ell, el Nou Front Popular, la coalició amb la qual s'han presentat les forces d'esquerres, és "l'única alternativa real a l'extrema dreta", i els ha enviat força des dels Comuns.

Mena també ha criticat que hi hagi almenys 37 municipis a Catalunya que dificulten l'accés al padró municipal, segons critica la Xarxa d'Entitats pel Padró, i ha desitjat que el nou Govern actuï: "No es pot mirar cap a una altra banda quan hi ha alcaldes negant drets als ciutadans del nostre país".

Preguntat per com valora que els cartells de 'Fora Alzheimer de Barcelona' contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà i aleshores líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona sortissin de les files republicanes segons publica el diari 'Ara', Mena ha respost que es tracta d'un tema "molt desagradable" que ERC ha de dirimir, i ha expressat la seva solidaritat amb els germans Maragall.