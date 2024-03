Mena (Comuns) acusa ERC de no tenir model per a Catalunya i el PSC d'apostar per "polítiques caduques"

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha reclamat un govern fort i d'esquerres de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig, i ha acusat ERC de no tenir un model per a Catalunya i el PSC d'apostar per "polítiques caduques", en al·lusió al projecte del Hard Rock, pel qual no es van aprovar els pressupostos del 2024 i pel qual el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va convocar eleccions anticipades.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que si és per ells "no s'aprovarà ni l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ni el casino més gran d'Europa, ni la B-40", en ser preguntat per si aquests tres projectes que defensa el PSC seran la seva condició de cara a la investidura d'un nou president de la Generalitat.

El portaveu dels Comuns ha subratllat que la seva formació política no permetrà que "vinguin especuladors" a Catalunya, i ha acusat socialistes i republicans de posar-los una catifa vermella, en les seves paraules.

"La prioritat és que Catalunya tingui un govern fort d'esquerres. Hem demostrat la fermesa de les nostres conviccions. El país no està en venda", ha subratllat sobre si diran 'no' a un govern d'esquerres si les altres formacions no renuncien al Hard Rock.

CONVOCAR ELECCIONS, "LA DECISIÓ MÉS COHERENT"

Ha assegurat que la decisió de convocar eleccions anticipades ha estat la "decisió més coherent del Govern en tota la legislatura", i ha descrit l'executiu d'ERC com un govern feble, de final d'etapa i al qual, a parer seu, li ha marcat l'agenda el PSC.

Mena ha lamentat que el Govern "ha arribat tard a la gestió de la sequera", també ha assegurat que no ha sabut gestionar la crisi educativa que assegura que travessa Catalunya, ni tampoc les protestes dels pagesos.

"El 12 de maig és l'oportunitat perquè guanyi la Catalunya valenta i també perquè guanyi el futur que volem per als catalans. És una oportunitat per obrir una nova etapa en aquest país", ha destacat Mena.

Els Comuns celebraran aquest dilluns a la tarda una executiva extraordinària en la qual decidiran el procés de primàries per elaborar després les llistes de cara al 12 de maig, han informat fonts de la formació.