Mena assegura que els comuns votaran contra els pressupostos d'Aragonès si inclouen el Hard Rock

"Treballarem perquè aquest projecte s'arxivi"



BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha assegurat aquest dilluns que els comuns votaran en contra dels pressupostos de la Generalitat del 2024 si inclouen una partida per al Hard Rock: "Ni abstenció ni vot a favor".

Així s'ha expressat en una roda de premsa a la seu dels comuns aquest dilluns, en la qual ha assenyalat que "si l'any passat ja era de sentit comú vetar un projecte com el Hard Rock, aquest any encara ho és més" per la situació d'emergència per sequera.

"Treballarem perquè aquest projecte s'arxivi", ha sostingut Mena, que ha apuntat que li agradaria que ERC i el PSC entenguessin --textualment-- que hi ha un altre model econòmic i productiu a Catalunya que passa per descartar projectes com el Hard Rock.

Així, ha reiterat que el projecte és una línia vermella perquè no és el model econòmic pel qual aposten els comuns, i ha assenyalat que no podran comptar amb ells si el PSC vol fer de Catalunya "un parc temàtic".

Quant al pla director urbanístic (PDU), ha afirmat que volen que es tanqui el projecte independentment de quan estigui l'informe, perquè, segons ell, "no dirà res" que no sàpiguen els catalans.

"El Govern ha de passar de les paraules als fets", ha apuntat Mena, que també ha assegurat que la Generalitat ha d'entendre, a parer seu, que la transformació verda ha de deixar de ser un eix per esdevenir un projecte.

Preguntat per les propostes que portaran els comuns al ple monogràfic sobre canvi climàtic i sequera d'aquesta setmana al Parlament, ha avançat que seran "exigents amb el turisme" perquè el sector tingui les seves pròpies restriccions.

LLEI D'AMNISTIA

Quant a la llei d'amnistia al Congrés, Mena s'ha mostrat convençut que el temps de negociació "s'aprofitarà".

Així, ha afirmat que és important que s'aprovi tan aviat com sigui possible i amb el màxim acord possible, i ha afegit que la llei "ve a resoldre un conflicte que fa molt temps que està encallat a Catalunya i també a Espanya".