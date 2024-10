Mena afirma que els Comuns no estaven al cas de les acusacions sobre Errejón

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació no estava al corrent fins aquesta setmana de les acusacions per assetjament sexual sobre l'exportaveu parlamentari de Sumar Íñigo Errejón.

"No en teníem cap mena de coneixement, com a Comuns, d'aquests fets; evidentment, si ho haguéssim sabut, ho hauríem posat en coneixement, en aquest cas, de Sumar", ha afirmat en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona.

Ha condemnat, textualment, qualsevol acte de violència masclista sense excepcions, independentment de l'àmbit o de qui sigui l'agressor: "Exigim una resposta compromesa en aquest cas i en d'altres que puguin sorgir sense revictimitzar les persones afectades".

"Com a Comuns, ens posem a disposició de les víctimes per ajudar-les en tot el que sigui possible. Cap actitud masclista té justificació i la nostra posició és molt clara: solidaritat i suport incondicional a les víctimes", ha afegit.

NOU PORTAVEU I PROTOCOLS

Sobre qui assumirà ara el càrrec de portaveu, Mena ha apuntat que es tracta d'"un debat que es donarà en el si del grup parlamentari i, per tant, ha de ser el propi grup parlamentari que té una reunió avui mateix el que faci aquestes reflexions".

"És evident que tenim perfils que poden assumir i sobretot dones que poden assumir aquesta responsabilitat", ha assenyalat, després de preguntar-li per si els Comuns aspiren a poder ocupar el càrrec.

Després d'interpel·lar-lo sobre els recursos dels quals disposa la formació sobre casos similars, ha explicat que els Comuns van aprovar en l'assemblea del partit el 2021 el protocol existent i que s'ha anat actualitzant des d'aleshores.

Ha admès que alguna vegada han hagut d'activar el protocol i que determina que només la pròpia víctima pot decidir si es fa públic o no.