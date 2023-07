El Memorial Democràtic homenatja al militar republicà i membre del PSUC Ramon Soliva

Ubasart destaca que la seva "vida impressionant a qualsevol altre país hagués inspirat pel·lícules i novel·les"



LLEIDA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic ha homenatjat aquest dissabte el militar republicà i membre del PSUC Ramon Soliva (1912-1973), ha explicat en un comunicat la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat.

L'acte ha estat en el Museu Hidroelèctric de Capdella (Lleida), al poble natal de Soliva, l'ha clausurat la consellera Gemma Ubasart, s'ha destapat un plafó de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica i ha comptat amb un discurs del fill de Ramon Soliva, Jordi Soliva.

També han intervingut l'historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic, Josep Calvet; l'alcalde de Torre de Capdella, Josep M. Dalmau, i la directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Eva Perisé.

Ubasart ha afirmat que el seu departament té el compromís de recuperar la memòria històrica de Catalunya, i que això "passa per la recuperació dels espais de memòria, però també de noms per la memòria" com el de Silva.

També ha destacat que la de Silva va ser "una vida impressionant, que a qualsevol altre país hagués inspirat pel·lícules i novel·les", i l'ha qualificat com una biografia del segle XX.

ALGÈRIA, LA URSS, FRANÇA I CUBA

Soliva va lluitar als fronts d'Aragó, de l'Ebre (Tarragona) i de Catalunya, va comandar la 124 Brigada Mixta i la 45 Divisió, i va ser un dels pocs militars procedents de les milícies que va arribar a manar a una divisió de l'exèrcit republicà.

Va ser condecorat amb la Medalla de la Llibertat, que s'atorgava a militars que havien protagonitzat fets distingits, i setmanes abans d'acabar-se la Guerra Civil es va anar d'Espanya en direcció a Algèria i més tard va marxar a la Unió Soviètica, on va estudiar i va ser professor a l'acadèmia militar Frunze.

En 1945 va ser enviat a Tolosa de Llenguadoc (França) i es va integrar al secretariat permanent del PSUC; l'any 1949 va tornar a la Unió Soviètica i al 1960 el Partit Comunista d'Espanya (PCE) el va enviar a Cuba, on va ser assessor militar del govern de Fidel Castro, i va tornar a Espanya en 1970, tres anys abans de morir a Barcelona.