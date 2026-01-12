El Memorial de la Batalla de l'Ebre (Comebe) nomena Marta Brú nova directora

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (Comebe), presidit pel conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler, ha nomenat Marta Brú Virgili com a nova directora de l'organisme, ha informat el departament en un comunicat aquest dilluns.
Es tracta de la primera vegada que el Comebe compta amb una direcció professional seleccionada mitjançant un concurs públic obert, regit pels principis de mèrit, capacitat, idoneïtat, publicitat i lliure concurrència, ja que fins ara havia estat per lliure designació.
Marta Brú és llicenciada en Història, amb especialitat en Arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili, té un màster en Gestió Cultural per la Universitat Oberta de Catalunya, ha treballat com a arqueòloga de camp en diversos projectes i excavacions i, entre 2021 i 2025, ha estat tècnica superior de la Direcció General de Memòria Democràtica.