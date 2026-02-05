Mémora tanca el 2025 amb més de 55.500 serveis funeraris a Espanya, un 1,6% més

JOSE IRUN - MÉMORA - Arxiu
La satisfacció de les famílies continua per sobre de la mitjana del sector, amb 80,11 punts
BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup de serveis funeraris Mémora va tancar el 2025 amb més de 55.500 serveis funeraris a Espanya, un 1,6% més respecte a l'any anterior, un balanç que "reflecteix la consolidació d'un model d'acompanyament integral al servei de les famílies amb un alt nivell de satisfacció", informa en un comunicat aquest dijous.
En aquest sentit, indica que el nivell de satisfacció ha crescut fins als 80,11 punts, "per sobre de la mitjana del sector", que se situava en 78,59 en la radiografia de Panasef sobre el sector.
TANATORIS, CREMATORIS I CEMENTIRIS
A tancament de l'any, Mémora va prestar servei a Espanya a través d'una xarxa de 202 tanatoris, 45 crematoris i 95 cementiris, amb un equip format per 1.612 professionals.
Durant l'any passat, va realitzar cerimònies adaptades a cada família "reforçant el paper que continuen mantenint els rituals de comiat com a espais de record i acompanyament".
A més a més, i consolidant-se com l'opció més habitual a Espanya, la incineració va arribar al 60% del total dels casos, en què Barcelona, Bizkaia i Guipúscoa van ser les províncies que van concentrar el nombre més gran d'incineracions.
TIPUS DE COMIATS
D'altra banda, els comiats de caràcter confessional van continuar sent majoritaris i van concentrar el 84% del total de serveis, respecte al 86% del 2024, tot i que les cerimònies laiques i personalitzades "van continuar guanyant pes", passant del 14% el 2024 al 16% el 2025.
Mémora va realitzar el 2025 memorials en record de les persones mortes, tant religiosos com laics, de manera regular a diferents comunitats autònomes per a les famílies.
XAVIER FONTANET
Va reforçar l'ús d'alguns recursos digitals, com 'La finestra del record', que permet adaptar l'escenografia per oferir comiats personalitzats i generar records únics, i 'L'últim comiat', una projecció audiovisual dissenyada per acompanyar el fèretre en els processos d'incineració "evocant serenitat mitjançant imatges i sons de la naturalesa".
El conseller delegat de Mémora, Xavier Fontanet, ha destacat que el seu principal objectiu és una atenció familiar personalitzada per "alleujar la càrrega emocional en moments tan delicats" i basant-se en una cultura de persones que cuiden persones.
SOSTENIBILITAT: 'IN ARBORIAM'
En l'àmbit de la sostenibilitat, la companyia desenvolupa des del 2020 In Arboriam, un projecte destinat a la compensació d'emissions juntament amb l'ONG Tree-Nation en el qual Mémora es compromet a plantar un arbre per cada servei realitzat: el 2025 es van plantar 20.300 arbres, amb una absorció estimada de més de 4.373 tones de CO2.
Des que es va posar en marxa, In Arboriam supera els 113.800 arbres i les 32.631 tones de CO2 compensades.