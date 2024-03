Membres de l'ANC crítics amb la llista cívica demanen impugnar la consulta per "irregularitats"

Asseguren que el cens no és correcte i que hi voten persones que "no són membres de ple dret"

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

Membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) crítics amb la llista cívica que vol impulsar l'entitat han demanat impugnar la consulta sobre la iniciativa i invalidar tot el procés de votació per "irregularitats que s'han anat observant i la poca transparència en tot el procés de consulta".

En un comunicat aquest dimarts, han assenyalat que han constatat i verificat que "el cens utilitzat no és el correcte ja que permet votar a persones que no són membres de ple dret de l'Assemblea".

Així, han sostingut que l'entitat ha incomplert l'article 7 dels estatuts, que estableix que l'impagament acumulat suposa perdre la condició de membre de l'ANC perquè "diverses persones han votat amb més de tres trimestres de quotes impagades i algunes amb més de cinc anys".

"Atesa la gravetat del cas, el 9 de març catorze socis vam signar i presentar una denúncia a la direcció de l'ANC, també al Comitè Deontològic, perquè està en qüestió la credibilitat democràtica de la nostra entitat. No hem rebut cap resposta", han afegit en el comunicat.

En aquest sentit, els membres que han signat la denúncia, entre els quals hi ha l'exvicepresident de l'entitat Jordi Pesarrodona i l'ex-secretari nacional de l'ANC Joan Carles Manzanero, han criticat que "no hi ha cap garantia de control ni cap protocol de verificació dels resultats" de la consulta que duu a terme l'entitat sobre la llista cívica.

Finalment, veuen "imprescindible" la renovació en profunditat del Secretariat Nacional de l'ANC en l'Assemblea General Ordinària que es durà a terme dissabte.

Els socis de l'ANC poden votar fins al 14 de març si són partidaris d'impulsar una llista cívica per a la independència, que volen conformar en una agrupació d'electors, en les pròximes eleccions al Parlament.