Membres de Junts i ERC de JxSí s'han retrobat aquest dissabte en un esmorzar a Barcelona

Es compleix el desè aniversari de la victòria electoral de la coalició independentista
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
Una trentena de membres de Junts pel Sí (JxSí), la coalició electoral que van formar CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya i Moviment d'Esquerres per a les eleccions al Parlament de 2015, s'han retrobat aquest dissabte en un esmorzar en un restaurant del barri del Born de Barcelona, segons han explicat fonts consultades per Europa Press.
Entre els quals han acudit a la cita hi ha exconsellers, exmembres de CDC que ara estan a les files de Junts, noms d'ERC i d'altres que, actualment, han deixat la primera línia dels partits polítics.
Tots comparteixen encara un grup de Whatsapp que s'ha reactivat per organitzar aquest esmorzar coincidint amb el desè aniversari de la victòria electoral de JxSí en uns comicis que es van presentar com un plebiscit sobre la independència: van aconseguir una àmplia victòria de 62 escons, però es van quedar a sis de la majoria absoluta.
El resultat els va portar a haver de negociar amb la CUP, que va obtenir 10 diputats i, en conseqüència, la clau de la investidura, per la qual cosa va acabar forçant el pas al costat al capdavant de la Generalitat d'Artur Mas, que va proposar com a candidat alternatiu a la presidència a Carles Puigdemont per evitar una repetició electoral.
Entre els quals han assistit a l'esmorzar per part de Junts hi ha el secretari general Jordi Turull; el president del Parlament, Josep Rull, i l'exconsellera Irene Rigau.
D'ERC ha acudit l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exviceconseller Sergi Sabrià, i l'exconsellera Dolors Bassa, i també ho ha fet l'expresident del PDeCAT i actual director general d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme de la Generalitat, David Bonvehí.
Els que no s'han apropat a la trobada són el propi Mas --que va ser el quart a la llista malgrat ser el candidat a la presidència de la Generalitat--, el líder republicà, Oriol Junqueras, l'exconseller i cap de llista de la coalició Raül Romeva, i tampoc l'actual president de l'ANC, Lluís Llach.