Membres de la Flotilla demanen al Parlament que s'alliberi els ostatges i que els governs pressionin

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Diversos membres de la Global Sumud Flotilla han demanat al Parlament l'alliberament dels més de 400 ostatges capturats per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals i han reclamat que els governs pressionin per aconseguir el seu alliberament.
En una roda de premsa aquest dimecres convocada pels grups d'ERC, els Comuns i la CUP a la cambra catalana, l'activista Laia Rosell, que té un familiar entre els ostatges, ha demanat tenir accés a la informació sobre l'estat dels capturats, ja que l'última cosa que saben d'ells és per les càmeres dels vaixells, des d'on van veure com l'exèrcit israelià pujava a les embarcacions.
"És inadmissible que els cònsols, que els consolats, ara mateix no estiguin tenint accés a aquestes persones, que algunes fa més de 48 hores que han estat segrestats i que no sabem en quin estat de salut es troben", ha criticat Rosell, que ha reclamat que els governs facin pressió per al seu alliberament.
El portaveu de la Flotilla a Catalunya, Pablo Castilla, ha reclamat al Govern espanyol que "desplegui totes les vies diplomàtiques" per aconseguir la llibertat dels capturats, i ha acusat la UE de ser còmplice d'aquesta operació de l'exèrcit israelià, a més d'exigir que condemni l'assalt a la Flotilla i actuï per alliberar els ostatges.
Per la seva banda, l'activista de la Flotilla i secretari de Comunicació de IAC, Jordi Gassiot, ha detallat que hi ha 18 catalans entre els més de 400 capturats, i ha lamentat: "Tot això ha passat davant la inhibició dels estats de la UE i del Mediterrani, quan no complicitat".
Fonts dels Comuns han explicat a Europa Press que dijous demanaran una Junta de Portaveus extraordinària i registraran una declaració institucional per condemnar l'assalt a la Flotilla, similar a la que van impulsar en l'últim ple i que va comptar amb el suport del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP.