Membres del CdRep retreuen a Puigdemont la dissolució de l'assemblea: "Per què tanta pressa?"

Membres de la comissió d'acció política interior del Consell de la República (CdRep) han retret la dissolució de l'assemblea de representants de l'entitat independentista anunciada per l'expresident de la Generalitat i president del CdRep, Carles Puigdemont: "Per què tanta pressa?".

En un escrit dirigit a la direcció del CdRep consultat per Europa Press, han criticat que la dissolució de l'assemblea i la proposta de substituir-la per dos nous organismes interns "es faci per sorpresa un 28 d'agost, 79 dies abans de la finalització del mandat" de l'assemblea, que tenia previst de celebrar eleccions a l'octubre.

"Aquesta manera prepotent i espanyola de fer és pròpia de les cúpules de partits polítics amb poca o nul·la democràcia interna i és contrària als valors de la república en la qual pretenem viure", defensen en el seu escrit.

Puigdemont va enviar una carta el dimarts en la qual comunicava als registrats en el CdRep la decisió de dissoldre l'assemblea de representants i la proposta de fer una "reforma substancial, orgànica i normativa" de l'entitat.

En la missiva expressa la seva voluntat de reformular l'assemblea de representants en dues càmeres: una càmera de representació dels consells locals i de les bases del CdRep, i una altra càmera que elaborarà "la legislació republicana".