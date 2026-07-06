Una membre del gabinet de Vergés nega que l'exconsellera ordenés aturar la vacunació al CNP i la GC

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La membre del gabinet de l'exconsellera de Salut Alba Vergés que actuava d'enllaç entre el departament i el Servei Catalá de Salut, Judit Vinyals, ha negat que la titular de la Conselleria ordenés aturar la vacunació als policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021.
Ho ha explicat aquest dilluns durant la seva declaració com a testimoni en el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona per la suspensió de la immunització contra la covid-19 als policies i guàrdies civils destinats a Catalunya.
La Fiscalia acusa l'exconsellera de Salut Alba Vergés (ERC); l'ex-secretari general del seu departament, Marc Ramentol; Argimon, i l'aleshores director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, d'un delicte de prevaricació pel qual demana 12 anys d'inhabilitació i, a diferència de les acusacions populars, no acusa l'exresponsable de Serveis del Departament de Salut Francesc Xavier Rodríguez.
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La testimoni ha estat preguntada pel missatge de Whatsapp que va enviar a l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el qual manifestava: "Una altra vegada, la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No ho podrem argumentar. Ho hauríem de parar".
A preguntes de la defensa de Vergés, ha argumentat que el seu missatge va ser posterior a la reunió interterritorial del 22 de març en què es va decidir canviar l'estratègia de vacunació i prioritzar les persones de la franja dels 60 als 65 anys, i que no feia referència a la totalitat dels essencials, "sinó als essencials joves".
Sobre els grups essencials, ha assegurat que en la reunió interterritorial es va decidir vacunar "per criteri d'edat", començant pels més grans de la franja dels 60 als 65 anys, que tenien un risc més gran.
Preguntada per què només va fer referència als policies i guàrdies civils en el missatge, ha explicat que perquè aquests dos cossos seguien un operatiu de vacunació diferent a la resta de cossos d'emergències que havia estat organitzat 'ad hoc', que es regia per llistes a part, i que després d'aquesta decisió quedava "obsolet".
"Nosaltres funcionem amb uns punts de vacunació macro" ha afirmat, en referència als cossos autonòmics, en què podien aplicar les noves regles, però s'havia de refer l'operatiu per a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
VERGÉS
Sobre si la consellera va fer servir textualment la paraula "parar", la testimoni ha dit que no recorda quines paraules va fer servir, però que es referia a complir el dictamen de la interterritorial d'immunitzar la gent més gran, seguint els criteris sanitaris.
Ha aclarit que el criteri va ser el mateix "en tots els casos" i que quan en el missatge va dir que no es podria justificar, es referia al fet que, si es continuava vacunant els joves, anirien en contra la resta dels grups essencials, als quals també s'havia aplicat la nova regla.
La membre del gabinet de Vergés ha reiterat que en la reunió del 22 de març es va recomanar vacunar les persones de més edat, per la qual cosa es va proposar combinar la franja dels 60 als 65 juntament amb els essencials d'aquesta edat en un moment en el qual no hi havia prou vaccins, i que aquest criteri "era el que primava en aquell moment".