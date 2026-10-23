De Mello (Bondalti), reelegit conseller de Cefic

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del consell d'administració i de la comissió executiva de Bondalti, i president de la comissió executiva d'Ercros, João de Mello, ha estat reelegit com a conseller de l'associació de la indústria química europea Cefic, informa l'empresa en un comunicat aquest divendres.
La reelecció es va produir en l'assemblea general de l'organització, celebrada durant la convenció de la química, la "principal trobada anual de reflexió sobre la indústria química".
De Mello ha explicat que la seva voluntat és "contribuir a una indústria europea més competitiva i resilient, en un moment delicat a causa dels conflictes internacionals".