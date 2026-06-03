Meliá cessa la gestió de 15 hotels a Cuba després de l'ultimàtum dels EUA

MADRID 3 juny (EUROPA PRESS) -
Meliá Hotels International, a través de Ilha Bela, ha decidit concloure de manera immediata la prestació dels serveis de gestió i comercialització i la cessió d'ús de les seves marques hoteleres a Cuba, afectant 15 hotels, en un context geopolític marcat per l'ultimàtum dels EUA fins al 5 de juny per sancionar les empreses estrangeres que operen a l'illa en relació amb Gaeasa, conglomerat militar estatal.
Tal com ha notificat a la Comissió Nacional del Mercats de Valors (CNMV), la decisió, ja avançada el passat 26 de maig a la propietat dels hotels i que s'ha confirmat aquest dimecres, és conseqüència de circumstàncies sobrevingudes alienes a la capacitat de gestió d'Ilha Bela.
En concret, els hotels afectats són els següents: Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares i Sol Varadero Beach.
La cadena hotelera ha subratllat que l'impacte d'aquesta decisió és "limitat" ja que la gran majoria dels hotels actualment estan tancats i freturosos d'activitat com a conseqüència dels problemes energètics i la caiguda de la demanda que pateix la República de Cuba.
Actualment, el turisme a Cuba viu el seu pitjor moment amb una caiguda del 55,8% en l'arribada de visitants internacionals en els quatre primers mesos de l'any, fins als 328.608, després d'un abril amb tan sols 30.551 viatgers.