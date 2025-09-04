La meitat de municipis de Catalunya té risc mitjà o alt d'inundació, segons el Ctesc

Un de cada tres municipis obligat a un pla d'inundacions no en té
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El 52% dels 947 municipis de Catalunya té un risc mitjà o alt d'inundació (492), segons la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2024, que anualment fa el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).
Així mateix, 520 municipis haurien de disposar d'un pla d'inundació, encara que només 269 municipis l'han elaborat, el que representa un 35,4% del total o un de cada tres.
A més, la normativa recomana a altres 239 municipis més tenir aquest tipus de documentació.
Segons el Ctesc, la falta de preparació "pot tenir conseqüències greus tant per a les persones com per a l'economia", algo que ha exemplificat amb les conseqüències de la Dana a València.
Davant d'aquesta realitat, l'òrgan consultiu del Govern considera "imprescindible emprendre determinades mesures concretes" que incideixen en aspectes com l'acceleració de les mesures d'adaptació contra les inundacions.
QUÈ FER?
Veu "necessari realitzar un seguiment dels cabals dels rius de manera continuada i ampliar les lleres dels rius i la conservació dels entorns naturals per prevenir desastres i procurar que les activitats econòmiques que depenen del mateix siguin viables".
També creu que és important revisar les zones inundables del Mediterrani català per "adaptar-se al nou escenari", així com restaurar els ecosistemes fluvials i connectar els rius amb els aiguamolls i les planes inundables.
Així mateix, aposta per buscar solucions innovadores, com replicar l'entorn natural en els sistemes de drenatge urbà, i per eines financeres i pòlisses d'assegurances per reduir l'impacte econòmic i social de les inundacions.
TAMBÉ RISC DE SEQUERA
D'altra banda, el Ctesc també ha destacat que Catalunya és una regió amb "un risc de sequera alt", ja que la meitat del territori és sec i àrid i, per tant, vulnerable a la desertificació.
Davant d'aquesta situació, l'entitat assenyala que "la gestió de l'aigua ha de ser prioritària a Catalunya", per la qual cosa han de realitzar-se les inversions pactades i buscar solucions per millorar la seva disponibilitat futura i cobrir els seus costos.