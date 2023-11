La meitat de les morts de ducs eurasiàtics són per factors no naturals, segons Endesa i Birding Natura

Van morir vuit de 18 exemplars, tres dels quals per "possible enverinament indirecte"



BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La meitat de les morts de ducs eurasiàtics es produeixen per factors no naturals, segons es desprèn de les principals conclusions de l'estudi d'Endesa i Birding Natura, que durant un any ha seguit fins a 18 exemplars per tot el territori català.

En concret, s'han seguit 10 exemplars adults i vuit cries repartides entre les comarques de Segrià, Garrigues (Lleida), Alt Empordà, Baix Empordà (Girona), Baix Ebre, Montsià (Tarragona), Berguedà i Osona (Barcelona), informa Endesa aquest dimecres en un comunicat.

Dels 18 exemplars, vuit han mort, tots per causes no naturals: tres exemplars van morir per desnutrició "per possible

enverinament indirecte", tres més van morir per depredació, un electrocutat amb una catenària de tren i, l'últim, per malaltia.

En vista d'aquests resultats, el projecte proposa fer una investigació més profunda dels enverinaments per determinar-ne l'origen, especialment en una zona concreta on es van produir tres casos "per posar-hi remei".

Una altra conclusió és que el duc eurasiàtic, quan troba un lloc idoni on establir-se, "es mou poc", i també han constatat que els exemplars recuperats i alliberats posteriorment han tingut més problemes d'adaptació.

SEGUIMENT D'UN NIU

Durant l'estudi, s'ha monitoritzat un niu en directe durant set setmanes a Lleida, que va aportar "una gran quantitat d'informació, fins ara mai obtinguda amb aquest nivell de detall, sobre els rols d'una família de ducs eurasiàtics".

Segons l'estudi, es tracta d'un niu "bastant excepcional", ja que van sobreviure les cinc cries i, a més, s'hi va poder afegir una sisena amb èxit, han apuntat textualment.

Els tècnics han assenyalat el fet que el niu es trobi en una zona on abunden els animals de presa, concretament els conills, a causa "d'aquest èxit tan excepcional".