La meitat de les dones ha patit "algun tipus de violència" durant la seva vida, segons la UGT

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La meitat de les dones ha patit "algun tipus de violència" durant la seva vida, segons l'informe amb el lema 'Canviem el focus. La vergonya per a l'agressor', publicat per la UGT de Catalunya amb motiu del Dia per a l'erradicació de les violències de gènere, que se celebra dilluns.

En un comunicat aquest divendres, el sindicat liderat per Camil Ros ha assenyalat que, el 2023, el 91% de les víctimes d'assetjament sexual van ser dones i que un 20% de les que van patir aquesta violència van ser a la feina.

"Des del nostre sindicat, reivindiquem i exigim l'adopció urgent de noves mesures més eficaces i efectives contra aquesta barbàrie", ha afegit.

L'organització ha mostrat la "més contundent repulsa" contra els actes de violència que pateixen les dones, textualment, pel simple fet de ser-ho sota els patrons i regles del patriarcat.

Per això, ha recordat el seu compromís de lluitar per erradicar totes les formes de violència masclista i no acceptar-les a través de l'acció sindical.