Megino (Espanya i Catalans) assegura el 12-O que "l'enemic d'Espanya són els separatismes"

Reclama al Govern central: "Prou de cessions" als independentistes



BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident d'Espanya i Catalans, Javier Megino, ha assegurat aquest dijous, Dia de la Hispanitat, que "l'enemic d'Espanya són els separatismes".

En la seva intervenció a la plaça Catalunya de Barcelona durant l'acte central de la manifestació pel 12-O convocada per l'entitat, ha acusat els independentistes de tenir un "conflicte mental" per no adonar-se que són tan espanyols com els assistents en aquesta manifestació, segons ell.

També ha dit que "el conflicte mental el tenen diversos milions de votants del Partit Socialista, que s'han vist humiliats i menystinguts per un 'sanchisme' que els ha utilitzat" per a la investidura.

Per això, s'ha adreçat al Govern central exclamant "prou cessions" als independentistes i reclamant-li que no se sotmeti als que ha definit textualment com a hereus del terrorisme.

CATALUÑA SUMA, CCC I HABLAMOS ESPAÑOL

La presidenta de Cataluña Suma, Eva Higueras, ha cridat a "mostrar fermesa davant aquells que volen desmembrar Espanya" i desprestigiar-la, segons ell, i ha expressat el seu reconeixement i suport als policies nacionals i altres forces i cossos de seguretat.

El president de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, ha considerat que "a Catalunya hi ha hispanofòbia" en les institucions i a les escoles, i ha animat a passar a l'acció combatent-la judicialment i amb activitats.

La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, ha reclamat actuar contra la imposició lingüística que veu a Catalunya, tot i que creu que en els últims anys "ha sorgit un germen que està florint" per actuar contra atacs a l'espanyol i a la bandera d'Espanya.

MANIFEST

El manifest de la jornada, que ha pronunciat un portaveu de les joventuts d'Espanya i Catalans, critica "els menyspreus de l'administració autonòmica catalana en contra d'Espanya i els seus símbols" i reclama textualment a la Generalitat que renunciï a les seves posicions supremacistes i fanàtiques, diu.

També critica "el menyspreu que duu a terme l'administració central, sent connivent i permissiva amb els que no respecten els símbols d'Espanya", davant la qual cosa exigeix respecte.

En plenes negociacions per a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, reclama "que prevalguin els interessos comuns dels espanyols, que cessin les concessions al separatisme i que deixin de sotmetre la nació espanyola a la vanitat i l'ego d'una persona capaç d'aliar-se amb tots els que tenen com a objectiu acabar amb Espanya".