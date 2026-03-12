Mèdol i Port Tarragona presenten l'exposició 'Llum, Natura Centrum Est', de Marcel·lí Antúnez

TARRAGONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona i Port Tarragona han coproduït la seva primera exposició immersiva conjunta, 'Llum, Natura Centrum Est', de Marcel·lí Antúnez Roca, que es podrà visitar al Tinglado 2 del Moll de Costa del 14 de març al 24 de maig del 2026, informa la infraestructura portuària aquest dijous en un comunicat.
La naturalesa és la protagonista d'aquesta mostra, que convida el públic i els col·lectius a participar activament a través de 320 obres --telons, murals, dibuixos, escultures, vestits de paper, carros, animals i vídeos-- creades al llarg de deu anys en projectes col·laboratius.
Els elements exposats provenen de projectes públics i comunitaris, alguns ja parcialment desapareguts, i mostren la trajectòria d'Antúnez en diàleg amb diversos grups.
La mostra també inclou noves pintures fetes per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona sobre la biografia del pagès naturista Llum de la Selva (1877-1983), que constitueixen la primera biografia gràfica dedicada a un dels personatges dels pòsters camperols presents en l'exposició.
"A través de pòsters camperols, clams, cartells salvatges i animals convertits en bandera, reivindico la naturalesa com l'espai central de la nostra vida. Depenem materialment, però també simbòlicament", ha explicat Antúnez.