La MedaLogistics Week Barcelona celebrarà la 20a edició del 6 al 7 de juny en el SIL 2024

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La Mediterranean Logistics & Transport week, també coneguda com MedaLogistics Week Barcelona, celebrarà l'edició número 20 durant els dies 6 i 7 de juny del 2024, dins el Saló Internacional de la Logística (SIL) 2024.

L'esdeveniment dedicat a la logística i el transport al Mediterrani està organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i l'Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry (Ascame), informa el CZFB en un comunicat aquest dijous.

Aquesta edició apostarà "per transformar-se en la cimera logística dels tres continents": Europa, Àfrica i Àsia, i vol posar el focus en el Mediterrani com a eix global de desenvolupament.

S'hi abordaran qüestions com la diversificació de la cadena de subministrament, les consideracions geopolítiques, la transformació digital i la sostenibilitat.

També la situació dels ports, aeroports i centres logístics amb l'objectiu d'oferir "una visió holística de com el sector pot col·laborar".