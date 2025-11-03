Mazón va traslladar a Feijóo l'endemà del funeral d'estat que ja no podia més i que volia plegar

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, va contactar el dijous 30 d'octubre amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per traslladar-li que ja no podia més i que volia plegar, la primera vegada des de la dana del 29 d'octubre del 2024 que "verbalitzaba" que estava disposat a dimitir, segons han revelat fonts de la direcció nacional del PP.
Aquesta conversa entre Mazón i Feijóo es va produir amb prou feines 24 hores després que el president de la Generalitat fos increpat per les víctimes --amb crits d''assassí', 'covard', 'rata', 'fora' o 'dimissió'-- durant el funeral d'estat per les 229 víctimes que van presidir els reis a València. Assegut entre les autoritats hi havia el mateix Feijóo.
En aquest context, el president de la Generalitat Valenciana en funcions va contactar l'endemà amb Feijóo per traslladar-li que no aguantava més la situació, i li va relatar com estava patint la seva família. "Fins aquell moment no havia verbalitzat la possibilitat de dimitir", reconeixen fonts de la cúpula del partit.
A partir d'aquell moment, tot es precipita i s'accelera el procés, donant pas a una intensa negociació que va culminar dilluns amb la compareixença de Mazón al Palau de la Generalitat Valenciana anunciant públicament la seva sortida, després d'haver mantingut diverses converses diumenge amb el seu cap de files.
Mazón havia assegurat públicament que es prenia un període de "reflexió" arran de les crítiques de les víctimes i havia assenyalat que faria una compareixença en els pròxims dies, però sense aclarir aleshores si podria dimitir o no.
FEIJÓO TENIA DECIDIT FA TEMPS QUE MAZÓN NO SERIA CANDIDAT
En els intensos contactes del cap de setmana, Mazón va traslladar a Feijóo que volia comunicar la decisió dilluns al matí. L'expectació era màxima perquè diumenge al migdia la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, havia avançat que el líder del PP parlaria amb el 'baró' valencià per "analitzar el context polític de la Comunitat Valenciana".
Tot i que la trucada de Mazón va accelerar el procés per preparar la seva sortida, el líder del PP ja tenia decidit des de feia un temps que no seria el cap de cartell del partit en les següents eleccions autonòmiques.
"Feijóo tenia clar que no seria el candidat del PP a la presidència de la Generalitat Valenciana", subratllen les mateixes fonts, que no aclarixen en quin moment el president del PP havia adoptat la decisió.
Abans d'aquesta conversa entre Mazón i Feijóo el 30 d'octubre, fonts de la direcció nacional han assenyalat que tots dos tenien agendada el 7 de novembre una trobada presencial per analitzar la situació política per fer-ne balanç, coincidint amb l'aniversari de la riuada.
FEIJÓO "RESPECTA" QUE MAZÓN VULGUI CONTINUAR SENT AFORAT
Sobre el fet que Mazón continuï sent aforat com a diputat, a Génova asseguren que es tracta d'una "decisió personal" que "respecta" la direcció nacional del PP que dirigeix Alberto Núñez Feijóo.
En qualsevol cas, subratllen que el president de la Generalitat no està imputat en aquest moment. Altres fonts recorden que en el seu moment també Francisco Camps va dimitir com a president de la Generalitat pel cas dels Vestits i va mantenir l'escó a les Corts Valencianes.
Arran de les crítiques que ha rebut el discurs de Mazón per part dels familiars de les víctimes de la dana i els partits de l'oposició, fonts de l'equip de Feijóo han admès que es tracta d'una intervenció "molt complicada".
A Génova admeten que sabien quines eren les "línies mestres" del discurs i no veuen amb mals ulls que Mazón hagi volgut posar el focus en que amb la dimissió fa un pas endavant amb allò que no s'han atrevit a fer altres, en al·lusió al Govern d'Espanya.