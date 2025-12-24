Mazón va intercanviar missatges amb Feijóo la nit de la dana: "Un puto desastre serà això presi"

Roberto Plaza - Europa Press - Arxiu
"Han muntat un gabinet de crisi que no val per res", diu Mazón a Feijóo
MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -
L'aleshores president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón va intercanviar 'whastapps' amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de 20.08 a 23.29 del 29 d'octubre de 2024, dia de la dana a València, que va deixar 230 morts, i en què li explicava que "un puto desastre serà això presi".
Feijóo ha enviat aquest dimecres al Jutjat d'Instrucció de Catarroja, que investiga la gestió de la dana, els 'whatsapps' que es va enviar amb el president valencià el dia de la tragèdia, i ha sol·licitat que la compareixença prevista el 9 de gener com a testimoni sigui per mitjans telemàtics.
El líder del PP ha enviat un acta notarial a la jutgessa "que dona fe de tots i cadascun dels missatges rebuts en aquest dia per part de l'expresident", així com un document amb el context de les converses que es van produir, "per a la seva millor comprensió".
En l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press, Feijóo explica que va ser ell qui va iniciar a les 19.59 el primer contacte amb Mazón el dia de la dana després de saber "pels mitjans de comunicació" la gravetat de la situació. En aquest primer 'whatsapp', el líder estatal de PP va traslladar la seva solidaritat i es va posar a disposició de l'aleshores president per al que "pogués necessitar".
A les 20.08 va arribar la primera resposta de Mazón: "Gràcies Presi", va respondre. "Després t'explico. S'està fotent cada minut", va continuar el dirigent valencià, que, sobre les 20.15 , li va enviar un altre missatge: "Nit llarga per endavant".
Segons el context aportat per Feijóo al jutjat, a les 21.44 rep un altre missatge de Mazón justificant que li havia trucat per demanar-li el telèfon mòbil a l'expresident de Telefónica José María Álvarez Pallete. El líder del PP va dir que no podia atendre-li la trucada perquè estava en un acte institucional, però li va facilitar el contacte i es va interessar per l'estat de la població.
A les 21.45, Mazón agraeix Feijóo les seves paraules i l'informa: "Estem desbordats, no sabem el que està passant realment però ens arriben desenes de desapareguts i no puc confirmar-los". Feijóo, en la conversa d'aquella nit, també li va preguntar per la implicació del Govern espanyol en la gestió de la tragèdia i si s'hi posa a disposició per a ajuda i efectius.
"NO VAL PER RES"
En un missatge posterior, a les 23.21, el ja expresident valencià diu a Feijóo que el Govern espanyol "més o menys sí" hi està a disposició, encara que "han muntat un gabinet de crisi que no val per res". "Bah", afegeix sobre el comitè de crisi que l'Executiu central va organitzar aquella nit, presidit per la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Mazón també l'informa, a les 23.23, que havia parlat amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; amb la vicepresidenta Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "perquè tinguin en prealerta possibles efectius per al matí".
A aquella mateixa hora, Mazón abunda en la gravetat de la situació: "El problema ara és que no podem ni entrar en molts pobles amb gent en les teulades morta de por" i després diu a Feijóo que en aquell moment, a través de la Delegació del Govern, tenien el que necessitaven, que és la Unitat Militar d'Emergències (UME).
A les 23.25, en un altre 'whatsapp' a Feijóo, Mazón li avança que "ja estan apareixent morts a Utiel" però no ho han fet públic i que "n'apareixeran més". "Un puto desastre serà això presi", li comenta. L'última comunicació aquell dia entre tots dos va ser a les 23.29.
D'altra banda, Feijóo indica que, a partir d'aquell dia, va rebre la mateixa informació que tenien les institucions i que va saber a través de la Generalitat, "atès que cap altra administració" li traslladava "informació addicional".
També el líder del PP assumeix com a "error" una frase que va dir a la seva declaració amb Mazón el dijous 31 d'octubre, l'endemà passat de la tragèdia: "Vaig posar de manifest que 'el president de la Generalitat, des de dilluns passat, m'ha vingut informat en temps real'. Es va tractar d'un error, doncs el 29 d'octubre de 2024 va ser dimarts i no dilluns".