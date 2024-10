Mazón subratlla absència d'incidents greus a Castelló però avisa: "Segueix la DANA i la necessitat d'evitar carreteres"

VALÈNCIA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha subratllat aquest dijous que no consta "cap incident d'especial gravetat" a Castelló després de les intenses pluges registrades aquest dijous, una jornada en la qual va arribar a donar-se l'avís vermell en algunes zones de la província, que ja ha baixat a nivell taronja.

En tot cas, ha indicat que "tota insistència que fem de qualsevol nivell segueix sent poca" i ha avisat que la DANA "segueix" igual que la necessitat d'evitar sortir a les carreteres, tant en aquesta província com a València.

"Segueixen les alertes, segueix la DANA i segueix la mateixa necessitat que a València d'evitar carreteres", ha dit Mazón després de la reunió del CECOPI a l'Eliana, i ha assenyalat que hi ha vies nacionals, autonòmiques i provincials tallades. "En qualsevol cas, la recomanació per a València és exactament la mateixa que per a Castelló", ha insistit.

El Consorci de Bombers de Castelló s'ha mobilitzat fins a les 19.00 hores d'aquest dijous a 23 serveis relacionats amb l'episodi de DANA. D'ells, 16 han estat acovardeixis a Alcalà de Xivert, Sant Mateu, Tírig i Catí.

Igualment, hi ha hagut també cinc operacions de rescat, de les quals quatre s'han pogut realitzar via terrestre a Sant Mateu (dues persones de l'interior del seu habitatge), Oropesa (altres dos) i un vehicle atrapat per l'aigua a Alcalà de Xivert i Vilafamés.

A més d'aquestes quatre operacions terrestres, s'ha hagut de realitzar una intervenció aèria a la zona de Capicorb d'Alcossebre, on a causa del desbordament de la rambla abans de la desembocadura diversos habitatges havien quedat aïllades. Per via aèria s'ha rescatat a un total de 13 persones, entre elles quatre nens, tots ells il·lesos.

En una altra actuació, el Consorci de Bombers ha mobilitzat una unitat de bombers forestals de la Generalitat com a suport a l'evacuació preventiva d'unes 30 persones que es trobaven en el càmping de Torrenostra a Torreblanca, i que han estat traslladades a un centre educatiu de la localitat.